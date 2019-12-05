2019-12-05T14:24:29+03:00
Общество

Почему на одном пешеходном переходе в Иркутске появилось сразу 8 знаков

Некоторых автомобилистов удивило, что на каждой полосе установили по четыре знака [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Почему на одном пешеходном переходе в Иркутске появилось сразу 8 знаковПочему на одном пешеходном переходе в Иркутске появилось сразу 8 знаковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутские автомобилисты, которые каждый день проезжают по объездной дороге Первомайский-Университетский, удивляются в соцсетях: зачем на пешеходном переходе в районе 55-й школы установили сразу восемь знаков? Четыре на одной полосе, и столько же на другой. Там что, опасный участок дороги или теперь такие ГОСТы? – спрашивают водители. За ответом, мы обратились к полицейским.

Четыре знака повесили на одной полосе, и столько же на другой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре знака повесили на одной полосе, и столько же на другой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Несмотря на удивление некоторых автомобилистов, на этом пешеходном переходе нет ни одного лишнего дорожного знака, - разъяснили корреспонденту «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Установлены они действительно по всем правилам и по ГОСТу. На одной стороне дороги должно быть два основных знака, которые висят внизу на столбах, и два дублирующих, которые располагаются наверху. Вот и собирается с обеих сторон восемь штук. Ведь иногда, в потоке, когда перед водителем несколько машин, среди которых могут быть грузовики или автобусы, можно просто не заметить основные знаки, а дублирующие видно в любом случае. Для безопасности это идеальный вариант. Если это поможет уменьшить количество ДТП, можно, хоть десять повесть.

Кстати, на переходах, которые находятся рядом со школами, вдобавок к знакам, вешают еще и специальные светофоры. Они оснащены системой импульсной индикации с солнечной батареей, которая позволяет заблаговременно обеспечить безопасный режим движения.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТКЛИК В ИНТЕРНЕТЕ

Ну а в соцсетях развернулись дискуссии по поводу этого перехода. Иркутяне разделились на два лагеря. Одни такой ГОСТ поддерживают, и уверены в том, что это действительно уменьшит риск трагедий. Другие же относятся скептически, говоря: «Перебор!». Лучше, по их мнению, разместить дополнительные фонари для лучшего освещения или светодиодный светофор. Кстати, этой осенью на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса в Иркутске появился первый светофор для любителей смартфонов. Благодаря«светящейся» полосе те, кто переходит дорогу, не отрывая глаз от гаджета, видят «красный» или «зеленый» прямо по ногами на асфальте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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