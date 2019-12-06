2019-12-06T11:50:15+03:00
Происшествия

Иркутский бизнесмен заказал убийство приятеля за то, что тот его обматерил

Для преступления предприниматель нанял киллера и нашел ему обрез
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский бизнесмен заказал убийство приятеля за то, что тот его обматерил. Фото: Иркутский областной суд.Иркутский бизнесмен заказал убийство приятеля за то, что тот его обматерил. Фото: Иркутский областной суд.
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Не смог простить приятелю оскорбления в свой адрес 57-летний предприниматель из Иркутска. Ссора между мужчинами, которые были знакомы и дружили несколько лет, произошла весной 2017 года. Во время словесной перепалки, мужчина обматерил бизнесмена прямо на глазах их общих знакомых. Тот затаил обиду, и вскоре ему в голову пришла страшная мысль, отомстить приятелю, убив его.

Правда, сам на убийство предприниматель не решился. Для этого, он подыскал исполнителя. На роль палача подошел 35-летний мужчина без места жительства, работы и постоянного заработка. Пойти на преступление он согласился после того, как заказчик пообещал расплатиться с ним земельным участком. Разрабатывать план преступления долго не пришлось. Бизнесмен отлично знал распорядок дня приятеля, образ жизни, и когда тот выходит из дома и возвращается обратно. Нашел он исполнителю и обрез с патронами. А чтобы поддерживать связь с ним, купил два телефона.

Убийство сообщники спланировали на 18 мая 2017-го года. Вечером, киллер дождался жертву в подъезде его дома, и когда тот зашел и начал подниматься по лестнице, хладнокровно выстрелил ему из обреза в спину и голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ну а убийца, незаметно скрывшись, отправился звонить заказчику и докладывать о выполненном деле. А уже на следующее утро стрелок, получив вознаграждение, отдал предпринимателю ружье и мобильник, чтобы тот их спрятал. Вскоре криминальный дуэт задержали. Следствие по этому длилось более двух лет. На днях, преступники услышали приговор суда.

- Заказчик убийства отправится в колонию строгого режима на 17 лет, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Исполнитель туда же, только на 13 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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