Почтальон Печкин на Бэхе Х5: сибиряк доставляет почту в глухие деревеньки за 150 км на коне

- Вожу письма, газеты, пенсии, - рассказывает о себе 51-летний почтальон Андриян Хромов. Согласитесь, в наше время профессия «почтальон» сама по себе диковинка и анахронизм. Ну, какие конверты в век информационных технологий? Сейчас с помощью интернета даже с космонавтами на орбите общаться можно, причем по видеосвязи. И тем удивительнее, каким образом Андриян Хромов из поселка Качуга Иркутской области, доставляет те самые весточки до адресатов. Лошадиными силами! Ну, в буквальном смысле слова. Конь по кличке Бэха Х5 для почтальона и транспорт, и лучший друг. Вместе они преодолевают до 150 км в неделю, чтобы довезти письма до Шевыкана, Тырки и Чинонги. Три эвенкийские деревеньки запрятаны в сибирской глуши. Андриян с его верным Бэхой – единственная связь для старожил с «большой землей».

- Какие «тырнеты?» - переспрашивают местные, округлив глаза. Они про мобильные слышали краем уха, пользуются… таксофонами! До райцентра Качуга каких-то 100-150 км, но не добраться – ни дорог, ни маршруток. Тайга, кругом тайга. Проводник в цивилизацию – телевизор. Да, он есть в каждом доме Шевыкана, Тырки и Чинонги, но включается исключительно по праздникам.

- Электричество надо экономить! – строго отвечают пожилые эвенки.

- Без шуток порой целыми днями сидят у окон своих избушек и смотрят на дорогу, меня ждут, - гордится Андриян. – Весточки от близких для них самая большая радость. Ну и газеты читать любят, пусть и недельной давности. Откуда еще новости-то узнавать?! И меня расспрашивают, что, мол, в мире, да как. Рассказываю.

Неделя дома на отдых, неделя в пути. Пешком! Письма, корреспонденцию, газеты доставляют через тайгу, непролазные болота, топи. И неважно жарит ли за окном до +40 или морозит до -50. График Андриян за 9 лет не нарушал ни разу! И за свой подвиг Андриян и стал героем проекта «Гордость России».

Таежный почтальон развозит почту в любую погоду. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

Бэха в одну «лошадиную силу»

- Сейчас даже в сибирских лесах все на машинах ездят, я, пожалуй, единственный, кто на лошади, - смеется Андриян. – С собой всегда сумка таежника - ружье, топор, котелок, кусок хлеба, нож, спички, фонарик. А еще лакомство для Бэхи – сено. А почта у меня за спиной в горбовике хранится. Горбовик – железный короб для ягод и грибов, заказал у местного рукодельника. В нем надежно – уберегает бумагу от дождя, росы и грязи. Товарный вид – прежде всего!

Как выглядит стандартный маршрут Андрияна и Бэхи? До первой деревни, Шевыкан, а это расстояние в 100 километров, сельчане обычно подвозят почтальона на УАЗике. Там на пастбище его и ждет верный конь Бэха Х5.

- Вообще-то его имя Пятак, ведь я купил его 5 мая 2005 года, - смеется Андриян. – Но потом подумал, что надо более современную кличку дать, так и стал Бэхой Х5. Нравится мне автомобиль BMW и фильм «Бригада». Запомнилось, как они там зажигали на «бэхе».

Ночуют в Шевыкане, раздав корреспонденцию, и наутро с Бэхой - в Тырку. До нее 9-10 часов ходу. Кстати, в этой деревне сам почтальон родился и вырос, там его родной дом. Там он и ночует в каждый приезд, а в будущем надеется отремонтировать семейное гнездышко и бывать там почаще.

На третий день – в Чиноги. Расстояние всего 18 километров, но это самый сложный отрезок пути. Земля после лесных пожаров глинистая, конь вязнет.

Андриян - охотник и рыболов, природа - его второй дом. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

Лесной экстрим для почтальона

- Медведи? С ними я давно на «ты»! - широко улыбается Андриян. – Встречал в лесу не раз. Даже конь знает, как реагировать. Я замираю, и он не шелохнется, стоит смирно, не провоцирует. Испугался всерьез я лишь раз. Как-то весной я пешком нес документы между деревнями, и вдруг передо мной выскочил медвежонок. Маленький, глаза черные, как пуговки. А сзади мамаша, огромная, шерсть лоснится. У меня по спине - холодный пот. Медведица хрюкнула пару раз, и он быстренько убежал в лес. Косолапая посмотрела на меня так недоверчиво, носом поводила, да и ушла вслед за сынком. Молодец пацанчик, спас меня!

Иногда Андрияну и ночевать в тайге приходится. Но он привычен – сибиряк охотой и рыбалкой занимается 30 лет. На природе чувствует себя, как дома. Еще одна напасть – лесные пожары.

- Помню, летом скакал мимо лагеря спасателей, а они мне кричали: «Ну, куда ты летишь?! Там же дым, пламя!» - вспоминает Андриян Хромов. - А я отвечаю: «Как куда? Я почту везу! Я должен доставить, ведь меня там ждут». Конь голову к земле приклонит, потому что дышать нечем, да и скачем сквозь огонь. Только и думал, как бы дерево на голову не упало. Вот за это мне точно надо медаль героя дать (смеется).

Конь для Андрияна - верный спутник. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

Улыбки людей – лучшая награда за поездки

- Как стал таежным почтальоном? Да случайно, - говорит Андриян. – Я раньше охотой и рыбалкой промышлял, а когда прежний почтальон уволился, подумал, а почему бы и нет. Смогу совмещать приятное с полезным – и по лесу за дичью ходить и доброе дело людям делать.

Дело, прямо скажем, неприбыльное. Зарплата у сибиряка всего 12-15 тысяч рублей. Часть доходов тут же превращается в расходы: то седло новое для Бэхи надо, то подковы, то еще чего.

- Но мне моя работа в радость! – уверяет Андриян. - Приедешь, пенсионеры в деревнях улыбаются, ждут меня. Письма родным передают. Знаете, складывают их по-фронтовому – треугольниками. Или нитками по старинке зашивают.

Напарника у сибиряка нет, а вот боевая подруга – да, жена Тамара. Она работает в хлебопекарне в Качуге, но каждый отпуск проводит с мужем в тайге. Вместе ходят в «рейсы».

В таежной глуши народ ждет почтальона, который приносит весточки и новости с "большой земли". Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

- Не боюсь ли супругу брать с собой в лес? По-моему, нынче в Таиланд страшнее отпускать, - в голос смеется Андриян. – Хотя бывало жутковато. Четыре года назад Тамара чуть не утонула вместе с Бэхой. Ехали по болотистой местности, коня стало засасывать… Я кричу жене: «Спрыгивай!», а она вцепилась в седло и сидит. Стащил ее на землю, а Бэха барахтается, тонет… Я вскинул ружье, думал пристрелить любимца, чтобы не мучился – у него уже одна голова торчала над топью. Тамара как заплакала: «Жалко!» Я побежал в лес, срубил пару березок, подсунул под Бэху, и он чудом выскочил. Жить захотел…

И внук у Хромовых растет настоящим сибиряком. Парнишке всего шесть лет, но он уже умеет и дрова рубить, и грибы-ягоды собирать. Дочка пары учится в Иркутске, внук с Андрияном и Тамарой пока живет.

- О чем мечтаю? – переспрашивает почтальон. - Выпустить книгу таежных записок. Я ведь уже 10 лет веду дневник охотника! Подробно рассказываю о своих приключениях. А с интернетом вот у меня, жаль, туго. Так бы я давно создал блог и «хайпанул». Вдруг, кто поможет?

Андриян Хромов сам родился и вырос в таежной деревне. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

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