Сибиряк без рук пожертвовал деньги больным детям на протезы, а другие пожертвовали ему

21-летний Паша Трофимов из Бурятии – спортсмен. Увлекается горными лыжами и легкой атлетикой, участвует в чемпионатах России. А в ноябре он участвовал в знаменитом Нью-Йоркском марафоне, одном из крупнейших мире. Он поставил себе цель: посвятить забег детям-инвалидам, у которых нет ног. При этом парню самому необходимы протезы, в 6 лет Паша лишился обеих рук. Но он-то к этому привык, а у ребятишек вся жизнь впереди. Хоть парень и мог выигрыш потратить на исполнении собственной мечты – на искусственные руки, но собой пожертвовал. И теперь, что значит фраза: «Делай добро другим, и оно вернется сторицей», знает не понаслышке. Павел пожертвовал почти все деньги на больных детей, а другие участники марафона свои ему! И теперь мечта Павла о протезах вот-вот осуществится.

Трагедия не сломала

- Я жил с мамой в бурятском поселке Тапхар, - вспоминает Паша. – Бегал по улице, играл. Перелезал через забор неогороженной трансформаторной будки, схватился рукой за провода, чтобы не упасть, и… получил удар током в 10 тысяч вольт! Электричество прошло через правую руку и вышло через левую, то есть я сам себя «заземлил», держась за забор. Конечно, были страшные ожоги. Руки сгорели.

Мальчишку срочно повезли в больницу Улан-Удэ. Состояние крайне тяжелое, кома. В редкие моменты просветления Паша приходил в себя, и замечал: вот отняли одну руку, вот другую… Лечение шло долго. Спустя год Паша, наконец, вернулся домой в Тапхар. Учился жить по-новому, абсолютно все делая ногами. Даже уверенно держать ручку и писать! В школу, конечно, он пошел поздно, только в 9 лет, но зато от одноклассников почти не отличался. Хорошо учился, обожал историю и обществознание, и шалил, как все дети.

- Расстраивался ли я, что у меня нет рук? Ничуть, - говорит Паша. - Когда все случилось, я был еще маленьким, поэтому не зациклился на проблеме. Всегда считал и считаю себя полноценным. Да и другие дети меня не травили. Поселок маленький, все знали меня с малых лет, привыкли к такой особенности.

К 11 годам в жизнь Паши пришла новая беда: мама заболела раком. В то время о мальчишке знали не только в поселке, но и по всей стране. Узнав о смертельной болезни матери, мальчику предложили поехать в Подмосковье, в Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками. Мол, там он выучится, будет развиваться, заниматься спортом. Мать целый год уговаривала сына уехать.

- Она упрашивала: «Так надо, сынок. Тебе там будет лучше…», - вспоминает парень. - Уезжать из дома было безумно тяжело, первое время я звонил из интерната и плакал: «Мама, забери меня отсюда!».

Благодаря марафону у парня впервые появятся протезы. Фото: личный архив.

Спортсмен без рук

Но потом освоился, в интернате ему даже понравилось. Воспитатели помогали детям развиваться. Возможностей полно: учеба, творческие курсы, спортивные секции. Паша всерьез увлекся горными лыжами, легкой атлетикой, бегом. О нем услышал фонд «Жизнь в движении» и предложил посетить скальный лагерь в Крыму.

- Я занялся альпинизмом - покорял вершины, спускался в 50-метровую пропасть, - улыбается Павел. - Сотрудники фонда заметили, сколько у меня энергии, и пригласили пробежать Нью-Йоркский марафон. Это серьезный вызов. Я тренировался три месяца, и вот в ноябре оказался в городе небоскребов.

Вместе с ним поехали другие участники фонда. Суть марафона в том, что каждый бегун заводит специальный аккаунт в интернете, и болельщики со всего мира могут поддержать его деньгами. Так вот, на счет сибиряка пришло около 6 тысяч долларов (это больше 380 тысяч рублей).

- Свой забег я посвятил детям, которые не могут ходить, - рассказывает парень. - Я знал, что каждый мой шаг принесет им пользу. Понимать, что благодаря мне кто-то сможет ходить – это огромная мотивация! Я чувствовал мощную поддержку. Зрители болели за меня, скандировали, кричали имя, даже кланялись мне. И я их не подвел, пробежал 42 километра за пять часов. Это достойный результат. А все полученные во время марафона деньги отдал российскому фонду «Хочу ходить» на протезы для детишек без ног.

А другие участники марафона, пять человек из России и США, наоборот, посвятили свой забег Павлу! Ведь протезы необходимы и ему! В Штатах даже врач нашелся, который согласился изготовить искусственные руки бесплатно. Деньги требовались только на детали, и необходимую сумму, более 10 тысяч долларов, для Паши легко собрали.

- В январе я снова полечу в США, ставить протезы рук, изготовленные специально для меня, - счастливо улыбается бегун. - Врач пообещал, что я даже машину смогу водить! Хотя и ногами я делаю все: пишу, свободно владею компьютером, готовлю, бреюсь, шью... В быту проблем не возникает. Только вот ногти сам себе подстричь не могу, хожу на педикюр. Даже обеспечиваю себя сам. Мне платят за участие в спортивных соревнованиях, а еще могу зарабатывать, программируя сайты. Я сотрудничал даже с американской ювелирной компанией.

Теперь для Павла изготавливают протезы рук. Фото: личный архив.

Мечта – побывать дома

Сейчас Павел Трофимов живет по-прежнему в подмосковном интернате. Там он оканчивает школьную программу обучения, а потом собирается поступать в московский вуз на психолога. Там же, в столице, он проводит все выходные – живет у тети, гуляет с любимой девушкой. Она – почти его ровесница, преподаватель танцев. То, что у парня нет рук, ее совсем не смущает. Да и друзей у него полно. Только вот родные далеко, в Сибири.

- С 12 лет я ни разу не был дома в Бурятии, - рассказывает Павел. - Мама 3,5 года назад умерла, но там остался мой отчим и младший брат, школьник. Мы общаемся, созваниваемся, а я мечтаю встретиться с ними вживую. Обязательно в скором времени приеду домой. А еще в планах на ближайшее будущее – съездить на марафон в Берлин. Всегда есть, к чему стремиться – было бы желание!

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