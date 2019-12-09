Топ-3 уловок, которыми мошенники пользуются под Новый год

Начались приятные хлопоты перед Новым годом. Где провести волшебную ночь, что поставить на праздничный стол, какие подарки выбрать для близких? Ну и самый главный вопрос – как изловчиться, чтобы на все хватило денег? Надеясь сэкономить на покупках или получить большой «куш» в розыгрышах, будьте осторожны. В декабре активизируются мошенники, зная, что чужие кошельки легче всего опустошить как раз во время предновогодней эйфории. И в Иркутской области уже есть первые жертвы аферистов.

Покупки на липовых сайтах

«Выгодное предложение! Самые низкие цены на авиабилеты – у нас!» – зазывают сибиряков на разных сайтах.

«А почему бы и не устроить себе новогоднее путешествие в Москву?! Зря, что ли, полгода копила на отдых?» - подумала 29-летняя иркутянка, заглянув на один из таких сайтов.

Полет в столицу должен был обойтись ей буквально в пару тысяч рублей. Заманчиво, правда? Вот девушка и «купилась». Выбрала в самолете место у окошка, оплатила билеты туда-обратно и мысленно уже прогуливалась по Красной площади и Арбату.

Только вот обещанные билеты на электронную почту не пришли. Да и на звонки по номерам, указанным на сайте, никто не отвечал.

«Обманули!» - догадалась сибирячка и пошла в полицию. Оказалось, она такая не одна. Другая иркутянка, 33 лет, точно так же «купила» в интернете дешевые билеты в Новосибирск и обратно. Полицейские стали разбираться и выяснили, что один из этих сайтов-лохотронов зарегистрирован… в Панаме!

«Эх, где теперь наши денежки?» - сокрушаются дамы.

Как не повторить их промах?

- Покупайте билеты или туры только на проверенных сайтах, читайте отзывы, обращайтесь за советом к родным и друзьям. А самое главное,не верьте слишком низким ценам и заоблачным скидкам! – предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области. - Чтобы выбрать билет на популярном сайте, а не на мошенническом двойнике, приглядитесь к адресу сайта. Например: sale – оригинал, а sales, sal_e, salie– двойник, где могут обмануть.

Кстати, это касается не только билетов, но и любых других онлайн-покупок. Перед Новым годом аферисты клепают в интернете несуществующие магазины и «ловят» покупателей на приманку в виде «сказочных акций и распродаж». Деньги заберут, а товара-то нет! Есть удочка еще похуже - фишинговые сайты. Оформляешь интернет-заказ, например, на праздничное платье, а мошенники тут же считывают пароль от карты и могут снять оттуда деньги.

Звонки от лже-банкиров

Когда на носу Новый год, за свои сбережения беспокоишься больше, чем обычно. Не хотелось бы лишиться денег, отложенных на застолье и подарки. И этим аферисты тоже пользуются: психологически давят на жертв, запугивая тем, что они лишатся круглой суммы, если не выполнят условия. Поэтому звонки от лже-банкиров - сейчас один из самых популярных способов мошенничества.

«Здравствуйте, я специалист службы безопасности банка. С вашей карты сняли все деньги, а на вас оформили кредит», - вот что услышала 35-летняя иркутянка, ответив на звонок с неизвестного номера.

«Что же мне делать?» - ахнула женщина.

«Не переживайте, мы поможем! Давайте сначала сверим ваши данные. Так, вы - Федорова Анна Петровна (имя изменено по этическим причинам - прим.ред.), паспортные данные и банковский счет такие-то, верно?» - быстро спрашивал лже-банкир.

Сведения совпали.Ну как тут не поверить, что звонят с банка. Женщина без раздумий назвала аферисту код из смс-ки, как он и просил.

Как же сибирячка удивилась, узнав, что «сотрудник банка» после этого сам оформил на нее кредит в 213 тысяч рублей! Как говорится, с чем боролись, на то и напоролись…

И еще распространенная уловка: заставить жертву перевести деньги на чужой виртуальный кошелек. Мол, «там они будут в целости и сохранности».

- Никогда не называйте данные карт и коды из смс-ок незнакомцам, и тем более не переводите деньги «на сохранение»! Сразу свяжитесь с банком, чтобы уточнить информацию по карте, - предупреждают полицейские. - Запомните, банкиры не звонят клиентам лично. Исключение - когда они предлагают новую услугу.

Лотереи и выигрыши

Сорвать куш в преддверие новогодних праздников – мечта. Тогда точно хватит и на деликатесы к столу, и на подарки.

«Александр (имя изменено - прим.ред.), вы победили в премии «Лайк года». Поздравляем! Ваш приз – 98 тысяч рублей!», - такое письмо на «электронке» сильно обрадовало жителя Усолья-Сибирского. Он и не задумывался, что это за премия, за что ее выдают… Если «погуглить», то сразу ясно, что это лохотрон. Кто будет дарить такие суммы за лайки в соцсетях? Но мужчина этого не проверил.

«Как забрать свой выигрыш?» - нетерпеливо спросил Александр.

«Откройте счет, это стоит всего 200 рублей. А еще назовите данные банковской карты, куда мы сразу перечислим деньги», - ответили «организаторы» премии.

Сибиряк выполнил указания и потирал руки, ожидая премию: «Эх, заживу! Долги раздам, жене духи подарю. А потом рванем на Байкал».

Но мечты рассыпались, когда с карты вдруг исчезло шесть тысяч. Повезло, что банк тут же заблокировал операции, иначе сибиряк потерял бы больше.

- Сообщения о внезапном крупном выигрыше или компенсации – это тоже, как правило, ловушка. Особенно когда за их получение нужно заплатить, - говорят в полиции. - Аферисты в последнее время активизируются. Конкретно, за 10 месяцев этого года аферисты уже обманули 1511 сибиряков, при том, что за весь прошлый год жертв было лишь 1369.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ПОПОВА, психолог

В новогодней эйфории не теряйте бдительность

Накануне Нового года многие, действительно, расслабляются, теряют бдительность. Одни становятся расточительными, другие, наоборот, пытаются экономить на всем подряд. Поэтому и ведутся на уловки аферистов, вроде невероятных скидок и акций в липовых магазинах, а потом остаются в минусе. Как говорится, скупой платит дважды. Как не попасться на уловки аферистов? Если говорить о мошенничестве, связанном с покупками – лучше выбрать подарки заранее, чем в последний момент в спешке «купить» несуществующий товар. Ну а когда звонят или пишут неизвестные, предлагая выигрыш или пугая тем, что с карты снимут все деньги – не нужно действовать импульсивно. Мозгу требуется 30 секунд, чтобы принять здравое решение. Именно в эти мгновения мошенники и вызывают у жертв эмоции: предвкушение приза или, наоборот, страх потерять деньги. А если вы выдержите паузу хотя бы в полминуты, то сможете трезво обдумать ситуацию. Ну и еще – неплохо было бы научиться распознавать ложь по интонации человека, совсем как в игре «Мафия». Тогда вы быстро разоблачите, если кто-то позвонит вам с целью обмануть.

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