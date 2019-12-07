Погода на 7 декабря в Иркутске: днем слабый снег и до +7

Как и обещали синоптики, к выходным в Иркутск пришло потепление. Если в ночь на субботу, 7 декабря столбик термометра в нашем городе опустился до -16, то днем ожидаются вполне комфортные для декабря -5, -7 градусов. Кроме того, днем возможен слабый снег, ветер подует юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег, в северо-восточных районах без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура при прояснении -24,-29 градусов, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -8,-13, днем -7,-12, в пониженных формах рельефа -17,-22, в западных и южных районах местами до -2.

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