2019-12-07T07:17:46+03:00
Происшествия

Спускала деньги на ставках: кассир из Братска украла 5,7 миллионов рублей и сама сдалась полиции

Похищенные суммы она ставила в букмекерских конторах, пытаясь угадать результаты баскетбольных матчей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Спускала деньги на ставках: кассир из Братска украла 5,7 миллионов рублей и сама сдалась полицииСпускала деньги на ставках: кассир из Братска украла 5,7 миллионов рублей и сама сдалась полицииФото: Александр ГЛУЗ
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Постоянно работая с деньгами, старший кассир одной из коммерческих организаций Братска, решила сама прибавить себе зарплату, и часть сумм, которые проходили через ее кассу, бросать себе в карман. Для этого, 33-летняя женщина придумала план.

Выглядело все так: чтобы скрыть хищение и недостачу наличных, братчанка при уходе на выходные дни и перед проведением ревизии в главной кассе, составляла в рабочей программе «FОВО» фиктивные расходно-кассовые ордера. В документах она указывала сумму похищенных денег по мере ее увеличения, как инкассированные, проставляя фиктивный номер инкассаторской сумки, тем самым снижая остаток денег хранившихся в главной кассе. Ну а после окончания ревизии и выхода на работу, она просто удаляла фиктивные документы из программы.

Почти за полгода – с 5 сентября 2018 года по 1 февраля 2019-го кассирша в прямом смысле превратилась в миллионершу. Она украла 5,7 млн. рублей. Казалось, что эта сумма будет с каждым месяцем расти, и женщина сможет до конца жизни обеспечить себя и двух маленьких детей, но как оказалось, похищенные деньги, надолго у нее не задерживались. Нет, на шубы, бриллианты и путешествия их она тратить не стала. Была у сибирячки своя страсть.

- Она увлекалась ставками на спорт, - рассказывают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Вот и тратила все деньги, делая ставки в букмекерских конторах, пытаясь угадать результаты баскетбольных матчей.

Неизвестно, смогла бы когда-нибудь кассир остановиться, если бы руководство организации не стало замечать крупные недостачи. Директор объявил ревизию, и женщина, поняв, что ее план в любом случае раскроют, не стала ждать, пока на нее напишут заявлению в полицию, и сама пошла сдаваться в отдел. На нее было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере». На днях состоялся суд.

- Женщина, которая беременна уже третьим ребенком, полностью признала свою вину и предъявленный к ней начальством иск, - продолжают в пресс-службе прокуратуры Приангарья. – Так как она явилась с повинной, помогала раскрывать преступление, вернула часть денег, тюрьмы ей удалось избежать. Кассира приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Как раз за время испытательного срока, женщина, которая пока что вернула только 700 тысяч рублей, должна будет выплатить остальные 5 миллионов. Найти высокооплачеваемую работу многодетной матери с судимостью будет непросто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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