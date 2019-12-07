НЛО над Братском: сибиряки перепутали ракету-носитель, направлявшуюся на станцию МКС, с летающей тарелкой

Инопланетяне, метеор или ракета? Такие предположения выдвигали жители Братска, которые, вечером, 6 декабря, возвращаясь с работы домой, заметили в небе летящий светящийся шар. Сибиряки, забыв про дорогу, прямо в салоне авто включили камеры смартфонов и начали снимать неизвестный объект. А затем выложили ролик в соцсети, где в комментариях, некоторые братчане, то ли в шутку, то ли всерьез, выдвинули версию, что на кадрах может быть зафиксировано НЛО. Самые креативные, для эффекта даже скинули саундрек из сериала «Секретные материалы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/748328" frameborder="0"></iframe> Братчане перепутали станцию МКС с летающей тарелкой.Видео: группа "Инцидент Братск"

На самом деле никакое вторжение инопланетян, братчанам, как впрочем, и всем жителям Иркутской области, не грозит. Над Братском пролетела вовсе не летающая тарелка с зелеными человечками на борту, а ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска была на сайте "Роскосмоса" в 17:34 по братскому времени. Если заглянуть на сайт Heavens-Above, то можно понять, что вечером, 6 декабря, с 17:38 до 17:44 часов, она была видна над Байкалом, Иркутском, Братском, после чего ушла в тень планеты. Кстати, это в комментариях к видео «братского НЛО», подтвердили и некоторые сибиряки, которые увлекаются космической тематикой.

Так что искать в Братске таких же героев сериала «Секретные материалы» как Дана Скалли и Фокс Малдер, для расследования появления неопознанных объектов, точно не придется.

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