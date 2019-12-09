В Прибайкалье прошла конференция по формированию речевой среды в детсадах и школах

Региональную конференцию по вопросам формирования в дошкольных и общеобразовательных организациях развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком провел Институт развития образования Иркутской области.

Среди задач мероприятия: создание коммуникативных площадок взаимодействия работников системы образования для рассмотрения вопросов формирования в образовательных организациях развивающей речевой среды, а также условий для развития и масштабирования эффективных образовательных практик по данной тематике.

В мероприятии приняли участие представители школ и детских садов Приангарья - победителей конкурса на лучшую региональную практику по созданию развивающей речевой среды. Фото: ИРО

Пристальное внимание к русскому языку

На конференцию были приглашены управленческие и педагогические работники школ и детских садов региона - победителей конкурса на лучшую региональную практику по созданию развивающей речевой среды. Они познакомились с основными векторами реализации ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» госпрограммы РФ «Развитие образования», представили эффективные практики обучения русскому языку.

О реализации мероприятий, направленных на создание эффективных условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой среды, участникам конференции рассказала Наталья Пономарева, кандидат филологических наук, заместитель директора Института развития образования Иркутской области.

Пристальное внимание к русскому языку в системе образования далеко неслучайно. Связано это в первую очередь с тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, языком межнационального общения, полноценное владение которым обеспечит гражданам права в соответствии с российским законодательством. Важность данного вопроса стала одним из оснований для создания в Министерстве просвещения Российской Федерации Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, одно из основных направлений работы которой определено как «сохранение, защита и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации, расширение использования русского языка в межнациональном и международном общении, повышение культуры владения русским языком».

В рамках доклада было отмечено, что внимание к языку должно быть особым, так как он является и предметом познания, и инструментом познания. Этот факт позволяет говорить о необходимости актуализации роли русского языка в образовательном процессе как основы формирования компетентной личности, формирующей целостную картину мира.

- Очевидно, что результатами работы в этом направлении станут положительные изменения в состоянии речи детей, повышение уровня общей культуры, формирование у учащихся, родителей и педагогов интереса к правильной речи и потребности в совершенствовании речевых умений. Наиболее эффективным для достижения данных результатов должно стать формирование развивающей речевой среды в образовательных организациях Российской Федерации, - сказала заместитель директора Института развития образования Иркутской области.

Педагоги познакомились с основными векторами реализации программ, направленных на обучение русскому языку. Фото: ИРО

Речевая развивающая среда наиболее полно рассмотрена в системе дошкольного образования, являясь частью общей развивающей среды и будучи направленной на развитие речи дошкольника. При этом помимо собственно речевого развития детей, включающего формирование связной, правильной устной речи, обогащение словарного запаса, развитие речевого творчества, формирование звуковой аналитико-синтетической активности и т.д., в это понятие в качестве обязательной составляющей входит роль взрослого в организации воздействия собственной речи на становление разных сторон речи ребенка. В основе этой роли лежит грамотная речь педагога, формирующего культуру детской речи.

Не менее актуален вопрос создания развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком в общеобразовательных организациях. Школьник постоянно находится в речевой среде, которая стимулирует общение, направляет коммуникативную деятельность, формирует культуру владения языком. Именно речевая среда - необходимое условие полноценного формирования мышления учащихся и становления их личности.

При этом особенно важно понимать, что речевая среда, определяемая методистами, как «речь, которую воспринимает человек (ребенок, взрослый) в естественных условиях», включает в себя речевую деятельность всех субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей, администрацию школы. И от каждого взрослого зависит речевое развитие ребенка: «качество воспринимаемой речи определяет развивающий потенциал речевой среды».

Однако в составе проблемных точек функционирования русского языка в условиях деятельности образовательных организаций выявлена профессиональная неготовность педагогических работников (помимо педагогов-филологов) к полноценному освоению культуры владения русским языком, норм функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, к самоконтролю в области речевой деятельности, что, в свою очередь, проецируется на речь обучающихся.

В задачи упомянутой выше Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка входит, кроме разработки предложений по сохранению, защите и развитию русского языка как государственного языка Российской Федерации, важная составляющая, касающаяся улучшения подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным использованием русского языка.

Необходимость развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка отмечена и в ведомственной целевой программе «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации». Очевидно, что в целях совершенствования норм и условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России необходимо развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и владения им, так как языковая культура и грамотность определяют в том числе, а возможно, и в первую очередь, профессиональную компетентность педагога.

Однако остановиться в содержании повышения квалификации только на вопросах преподавания языка неправильно. Даже если учителя русского языка будут в совершенстве владеть методикой своего предмета, это в целом не исправит ситуацию - и в первую очередь в полиязычной среде отдельных территорий Российской Федерации, для которых характерно использование в большом количестве сфер деятельности национальных языков.

Таким образом, насущной становится еще одна проблема - в образовательных организациях необходимо создание полноценной речевой среды, которая позволит обучающимся в достаточной мере овладеть русским языком, что обеспечит им полные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопросы создания и функционирования развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком не менее актуальны и для русскоговорящих регионов: воспитать любовь к языку, сформировать навыки грамотной и красивой речи невозможно только на уроках русского языка, а потому необходимо создать в образовательной организации среду, позволяющую школьнику или воспитаннику слышать только хорошую речь, следить за правописанием не только на уроках русского языка, быть постоянно окруженным визуально и аудиально грамотными текстами, соответствующими нормам современного русского литературного языка.

Педагоги поделились друг с другом эффективными практиками. Фото: ИРО

Следовательно, независимо от того, какой статус для участников образовательного процесса имеет русский язык - родной, неродной, иностранный, - все члены педагогического коллектива должны понимать важность вопросов создания развивающей речевой среды в образовательной организации, уметь решать языковые проблемы, возникшие в образовательном процессе, быть коммуникативно-компетентными.

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость системного развития кадрового потенциала по вопросам формирования развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком в образовательной организации, осуществляемого в первую очередь через повышение квалификации педагогических работников.

Одним из качественных составляющих этого развития должны стать интерактивные формы повышения квалификации с обязательным включением образовательных стажировок в офлайн и онлайн режимах, проводимых тьюторами - носителями успешных практик в области реализации государственной языковой политики, формирования развивающей речевой среды в образовательной организации.

Передача именно практического опыта позволит наиболее эффективно достичь результатов проекта. Усилить данный эффект позволит современная материально-техническая база организаций общего и дошкольного образования, необходимая для интеракции образовательных техник, моделей и практик педагогических работников образовательных организаций других регионов Российской Федерации.

Институт развития образования региона - победитель открытого конкурса

Основным нормативным документом, определяющим важность данного направления работы, является ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Данный проект позволит создать благоприятные условия для реализации задач этой программы, среди которых «совершенствование условий для развития научного, кадрового и методического потенциала в сфере обучения русскому языку; популяризация русского языка и культуры».

Главным документом стратегического планирования, который объединяет комплекс мероприятий, финансовые ресурсы на их реализацию и целевые показатели, характеризующие целевые установки по качественным изменениям на всех уровнях системы образования, является государственная программа Российской Федерации «Развитие образования».

В государственной программе определены требования к современному образованию, в соответствии с которыми необходимо перейти от количественного показателя к качественному развитию на всех уровнях образования. Достижение главного целевого ориентира - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования с вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования - невозможно без знания языка, без культуры владения русским языком.

Фото: ИРО

Наталья Пономарева сообщила, что в ноябре 2019 года Институт развития образования Иркутской области стал победителем открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по проекту «Проведение серии мероприятий, направленных на создание эффективных условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком».

- Предложенный нами на конкурс проект дает возможность организовать и провести мероприятия, направленные на сохранение и развитие русского языка, повышение культуры владения русским языком через создание эффективных условий формирования в образовательной организации развивающей речевой среды, - подчеркнула она.

Цель этого проекта - создание эффективных условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком.

Задачи: проведение сбора сведений о существующих управленческих, организационных и технологических подходах и решениях вопроса формирования развивающей речевой среды в образовательных организациях на региональном и муниципальном уровнях субъекта Российской Федерации;

- выявление лучших региональных моделей формирования развивающей речевой среды в общеобразовательных и дошкольных организациях как основы повышения культуры владения русским языком;

- организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам проектирования развивающей речевой среды в образовательных организациях;

- совершенствование материально-технической базы организаций - носителей эффективных практик формирования развивающей речевой среды в целях развития и совершенствования практик, а также трансляции накопленного опыта;

- распространение и масштабирование лучшего опыта формирования развивающей речевой среды в образовательных организациях среди субъектов Российской Федерации.

В рамках проекта запланированы мероприятия регионального, межрегионального и всероссийского уровней. С целью выявления и развития сети образовательных организаций - носителей эффективных практик формирования развивающей речевой среды - проведен региональный конкурс эффективных практик формирования в образовательной организации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком с выявлением 10 эффективных образовательных практик общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, в том числе для дальнейшего проведения образовательных стажировок;

- предусмотрено проведение двух семинаров-совещаний для тьюторских команд - победителей регионального конкурса эффективных практик формирования развивающей речевой среды - по вопросам организации и проведения образовательных стажировок;

- проведена региональная конференция по вопросам формирования в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком;

- запланировано проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий в образовательных организациях - носителях эффективных практик формирования развивающей речевой среды с составлением индивидуальных маршрутов развития инновационных практик с учетом внутренних и внешних факторов образовательной и социальной сред;

- предусмотрено освещение деятельности образовательных организаций - носителей эффективных практик в СМИ регионального и федерального уровней.

Фото: ИРО

В декабре предстоит проведение Всероссийской конференции по вопросам формирования в образовательной организации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком с участием представителей из 45 регионов Российской Федерации. С целью развития практик формирования развивающей речевой среды (на региональном уровне и уровне образовательной организации) и дальнейшей трансляции для других образовательных организаций своего региона и других регионов Российской Федерации планируется обновить материально-техническую базу не менее 11 организаций - носителей эффективных практик формирования развивающей речевой среды.

Запланирована трансляция видеороликов о реализации эффективных практик формирования в образовательной организации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком с трансляцией на ведущих телевизионных каналах региона РФ с целью информирования широкого круга общественности о реализации проекта.

Будут проводиться адресные консультации (в онлайн и офлайн режимах) для носителей эффективных практик формирования развивающей речевой среды среди образовательных организаций субъекта Российской Федерации.

В 2020 году будет организована работа по повышению квалификации педагогических работников по вопросам формирования развивающей речевой среды в образовательной организации. В частности, будут разработаны и пройдут внешнюю экспертизу не менее двух дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по проблемам формирования развивающей речевой среды в образовательных организациях объемом не менее 36 часов каждая; будет организовано повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций в количестве, составляющем не менее 5% педагогических работников от общей численности педагогических работников субъекта Российской Федерации, при условии обучения 30% из своего субъекта и 70% из другого субъекта от общего числа обучающихся, по вопросам формирования развивающей речевой среды в образовательных организациях.

В целях распространения и масштабирования лучшего опыта и научно-методического сопровождения вопросов создания в образовательной организации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком планируется публикация трех статей в педагогических практико-ориентированных журналах и одна статья в научном журнале с опытом формирования в образовательной организации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком.

К концу 2020 года будет разработано два сборника методических рекомендаций по вопросам создания в образовательной организации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком.

Результаты проекта могут быть использованы в рамках распространения передового опыта лучших проектов формирования развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком в образовательных организациях субъектов Российской Федерации руководителями и специалистами федеральных органов государственной власти в сфере образования, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования; специалистами региональных, муниципальных и школьных методических служб; педагогическими коллективами дошкольных и общеобразовательных организаций; родителями или законными представителями.

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Региональная конференция проведена в рамках реализации проекта «Проведение серии мероприятий, направленных на создание эффективных условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком», проводимого в рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков Российской Федерации», ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

СКАЗАНО!

Владимир Путин, Президент России, на заседании Совета по русскому языку, ноябрь 2019 года:

- Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык - безусловная часть мирового культурного наследия. Но главным, конечно, была и остается его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации.

На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы, тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть - именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию.

Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и разного рода маргиналы, - а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, - здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней - и это тоже должно быть понятно и ясно - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память.

В этих условиях перед нами стоят две равновеликие задачи. Первая - обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая - реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной и гуманитарной сферах.

В последние годы по этим направлениям сделано достаточно много. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах нашей страны, занимают одно из центральных мест в Основах государственной культурной политики и в Стратегии развития информационного общества. Также утверждены Концепция преподавания русского языка и литературы в России и Концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом.

Тем не менее есть ряд аспектов, которые требуют особого внимания. Прежде всего говорю о повышении качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней, о создании всех условий, необходимых для развития литературных, языковых, просветительских инициатив, в том числе наших общественных объединений.

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