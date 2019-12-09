Пострадавшим от наводнения предпринимателям Приангарья компенсируют затраты на возобновление деятельности

Первые выплаты в размере 1,5 млн рублей в качестве компенсации получили пострадавшие от наводнения предприниматели из Тулуна. Деньги они смогут направить на возобновление деятельности.

Заявления от предпринимателей на получение субсидии принимались сотрудниками министерства экономического развития Иркутской области до 29 ноября. Всего было подано 359 заявок. Документы первых трех предпринимателей прошли полную проверку и получили подтверждение. Работа по остальным заявителям продолжается.

Решением комиссии, в которую вошли представители Министерства экономического развития Иркутской области, Управления Федеральной налоговой службы России по региону, администраций Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов, общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», были определены предприниматели, которые вправе рассчитывать на субсидии из областного и федерального бюджетов.

Одному из первых получателей средств возместили 1,5 млн рублей за приобретенный самосвал стоимостью 4,5 млн рублей. Предприниматель занимается грузоперевозками с 2006 года, у него уже есть девять транспортных средств. Кроме того, месяцем ранее он получил государственную поддержку в виде невозвратной субсидии на возмещение недополученных доходов в размере 200 тыс. рублей. Так, он не только возобновит свою предпринимательскую деятельность, но и сохранит 11 рабочих мест, а также в течение года создаст пять новых.

Второй предпринимательнице, чья деятельность связана с производством продуктов питания, субсидию в 1,5 млн рублей перечислили в качестве компенсации части затраченных средств на приобретение пекарни. На предприятии планируется сохранить три рабочих места и создать два новых.

У третьей получательницы государственной поддержки бизнес связан с ремонтом и обслуживанием транспорта. Субсидия в 1,5 млн покрыла покупку стенда контроля и регулировки углов установки автомобилей, а также приобретение автоматического отопительного котла. После получения субсидии собственные расходы на приобретение этого оборудования составили всего 30 тыс. рублей.

Компенсацию предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования и зданий, аренду помещений. Фото: Архив «КП»

Как пояснила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, максимальный размер субсидии составляет 1,5 млн рублей, но не более 99,9% затрат.

Средства предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятельности.

- Собрать документы для подачи заявки для меня не составило труда. По образованию я маркетолог, для меня было все понятно и просто. Велосипед изобретать не требовалось, заполняй по образцу и все, - рассказала индивидуальный предприниматель Надежда Короткина, бизнес которой связан с розничной торговлей. - У меня в Тулуне был магазин продуктов. Здание арендовала. Во время наводнения оно очень сильно пострадало, работать дальше в нем было невозможно. Сейчас открыла магазин в другом месте, чтобы как-то продержаться. А субсидию планирую потратить на открытие большого полноценного магазина по другому адресу, на аренду помещения.

У Владимира Ходзинского мастерская по ремонту цифровой техники. Субсидию он планирует направить на закупку оборудования, в частности паяльной станции, которая стоит 400 тыс. рублей.

- Работаю с 2006 года. Площадь мастерской - 15 квадратов. Помещение в нормальном состоянии, а вот оборудование для ремонта пришло в негодность. Хочется развиваться, выйти на новый уровень, - отметил он.

Еще одна предпринимательница из Тулуна занимается розничной торговлей обувью, женской и мужской одеждой.

- Я родилась в Тулуне. Бизнес веду с 2003 года. И в другом месте я себя не мыслю. Меня все знают, я всех знаю. Продолжаю работать, планирую развиваться. Сейчас у меня трудоустроен один человек, планирую принять на работу еще одного сотрудника. На средства субсидии мы купим новое торговое оборудование, цифровую технику и микроавтобус для перевозки груза, - поделилась планами Наталья Дубовик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Антон Логашов: В ТОСЭР «Тулун» предложено установить 40 видов экономической деятельности

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вопросы, связанные с функционированием созданных территорий опережающего экономического развития, обсудили в формате видеоконференции с полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. От Иркутской области с докладом выступил заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.

В моногородах Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово создано три ТОСЭР, где зарегистрировано 20 резидентов и образовано более 600 новых рабочих мест.

- Вопрос по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне решен положительно. Уже заключено шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР о намерениях реализовать инвестиционные проекты в пострадавшем от наводнения городе. В целом предложено установить там более 40 видов экономической деятельности, - сказал Антон Логашов.

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности с предпринимателями города по реализации ряда проектов: созданию завода по производству тест-полосок для измерения глюкозы в крови, строительству мельничного комплекса для переработки зерна, производству палочек для еды, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта «Строительство ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения» и других.

Также три малых предприятия с проектами по созданию пункта шиномонтажа, переработке дикоросов, открытию салона красоты претендуют на статус ТОСЭР «Тулун». Они завершают подготовку документов для получения займов в Фонде развития моногородов.

В целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов в Тулуне, в ближайшее время планируется заключить с Фондом развития моногородов генеральное соглашение о сотрудничестве.