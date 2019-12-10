Чудом избежал ампутации: дембель из Бурятии обморозил пальцы на ноге

Вернувшись из армии, дембель из Бурятии, в первые же дни, вместо того, чтобы отмечать свое увольнение, угодил на больничную койку. Парень, переодевшись в гражданку решил показать как он возмужал своим родственникам из соседнего села, которые не видели его целый год. Такси вызывать не стал, а просто решил вечером выйти на трассу и поймать попутку. Правда, на мороз он внимания не обратил.

- Думал, пока ловлю машину, пройдусь, ничего страшного, - вспоминает дембель. - Тем более я прошел закалку в армии.

Вот только в каких краях служил сибиряк, он не уточнил. Вполне возможно, что где-то на юге, так как серьезно утепляться перед выходом из дома он не стал. И зря. Машину ему поймать быстро не удалось. Так и пришлось топать пешком. А мороз тем временем только крепчал. Когда парню наконец удалось уехать, он уже не чувствовал пальцев на левой ноге. Вместо родственников пришлось ехать в Республиканскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи, увидев ногу пациента, сразу отправили его в отделение гнойной хирургии с сильным обморожением.

Фото: пресс-служба БСМП.

- Всерьез встал вопрос об ампутации конечностей, - рассказал заведующий отделением Сергей Бутуханов. – Лекарства пострадавшему мы вводили прямо в артерию. То, что все обойдется, надежда была слабая – всего 3%. Но в итоге, они сработали, ногу все же удалось спасти. Пациента отправили на обследование в поликлинике по месту жительства. Через две недели он должен вернуться на повторное исследование в БСМП.

По словам врачей, спасти ногу помогло своевременное обращение в больницу. Медики советуют, в случае обморожения ни в коем случае не сидеть дома, надеясь, что все пройдет. Бывают случаи, когда пациенты обращаются за помощью спустя месяц, когда у них уже начинают чернеть пальцы ног.

КОНКРЕТНО

Признаки и симптомы отморожения:

- Потеря чувствительности пораженных участков

- Ощущение покалывания или пощипывания

- Побеление кожи (1-я степень отморожения)

- Волдыри (2-я степень отморожения)

- Потемнение и отмирание (3-я степень отморожения)

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