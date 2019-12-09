2019-12-09T13:24:30+03:00
Происшествия

11-месячный ребенок сутки пролежал в квартире с мертвыми родителями: его мать убила мужа и покончила с собой

Трагедия разыгралась в молодой семье из Бурятии [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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11-месячный ребенок сутки пролежал в квартире с мертвыми родителями: его мать убила мужа и покончила с собой11-месячный ребенок сутки пролежал в квартире с мертвыми родителями: его мать убила мужа и покончила с собойФото: Иван ВИСЛОВ
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Тревогу забили коллеги 40-летнего жителя Северобайкальска, после того, как он утром 8 декабря не вышел на работу. Мужчина не отвечал на звонки, поэтому они отправились к нему домой. Двери им никто не открыл,сотрудники подошли к окнам его квартиры, которая находилась на первом этаже, и заглянув внутрь, ужаснулись. Их коллега лежал мертвым на диване, а рядом с ним находилось бездыханное тело его 34-летней жены.

Когда прибывшие полицейские вскрыли входную дверь, то из квартиры послышался детский плач. Оказывается, в одной из комнат, в своей кроватке лежал 11-месячный малыш. Рядом с погибшими родителями, он пробыл более суток. Почему за это время никто из соседей не услышал его крики, пока загадка. Грудничка сразу передали врачам. После осмотра медиков он временно отправился в приют. Может быть, найдутся родственники?

Что же произошло в квартире погибшей семьи в ночь с 6 на 7 декабря? Уже есть предварительная версия трагедии. На месте гибели супругов был найден травматический пистолет МР-80-13Т. Как считают следователи, все началось с того, что жена, взяв в руки оружие, выстрелила из него мужу в голову. Тот скончался на месте. После этого, женщина покончила с собой. Было все так на самом деле, или в квартире мог находиться неизвестный убийца? А может между парой возникла серьезная ссора? Ответы на эти вопросы станут известны после криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.

Фото того самого травматического пистолета. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Фото того самого травматического пистолета. Фото: СУ СК России по Бурятии.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас устанавливается полная картина трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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