2019-12-09T10:29:40+03:00
Происшествия

Умер на глазах у детей: в одной из школ Улан-Удэ скончался 38-летний мужчина

Причины смерти устанавливаются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Умер на глазах у детей: в одной из школ Улан-Удэ скончался 38-летний мужчинаУмер на глазах у детей: в одной из школ Улан-Удэ скончался 38-летний мужчинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедия в одной из центральных школ Улан-Удэ произошла днем, 6 декабря, в самый разгар занятий. Пришедший за своим ребенком мужчина, внезапно почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прибывшим врачам спасти отца ученика не удалось. Он скончался в здании учебного заведения, прямо на глазах у детей.

- Погибшему было 38 лет, - рассказывают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Что стало точной причиной смерти мужчины, станет известно после судмедэкспертизы. Начата проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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