Предприниматель, организовавший рейс автобуса, упавшего с моста в Забайкалье, отправлен под домашний арест

Ингодинский районный суд Читы отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя, являвшегося организатором перевозки пассажиров автобуса Киа Грандбирд, который 1 декабря попал в страшную аварию в 60 километрах от города Сретенск. Напомним, у автобуса лопнуло колесо, и он, пробив ограждения моста, сорвался на лед реки Куэнга и упал прямо на крышу. Погибли 19 пассажиров, еще 22 человека пострадали.

Взять под стражу бизнесмена просили следователи, объяснив это тем, что предприниматель может скрыться или повлиять на свидетелей. Но суд принял во внимание, что у мужчины двое малолетних детей, а сам он до этого никогда не привлекался к ответственности. Таким образом, в удовлетворении ходатайства, было отказано. По домашним арестом предприниматель пробудет как минимум до 1 февраля 2020 года.

В аварии погибли 19 человек.

Добавим, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». На следующий день после трагедии, в офисе организатора перевозок и по месту его жительства следователи провели обыски. Там изъяли маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния автобусов. Сейчас уголовное дело находится в центральном аппарате СК России.

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