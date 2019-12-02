Задержан предприниматель, который организовал рейс автобуса, упавшего с моста в Забайкалье

В Забайкальском крае задержан 30-летний индивидуальный предприниматель из Читы, который являлся организатором перевозки пассажиров автобуса Киа Грандбирд, который 1 декабря попал в страшную аварию в 60 километрах от города Сретенск. По предварительной версии, у автобуса, перевозившего 43 пассажира в Читу, лопнуло колесо, и он, пробив ограждения моста, сорвался на лед реки Куэнга и упал прямо на крышу. Погибли 19 пассажиров, которых зажало под огромной махиной, еще 22 человека пострадали.

- В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкалью, управлении Государственного автодорожного надзора региона. Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния автобусов.

В аварии погибли 19 человек.

Кроме того, следователи вместе со специалистами Главного управления криминалистики СК России провели дополнительный осмотр места происшествия, и изъяли там предметы, которые пригодятся для расследования. Также проведена процедура опознания тел пассажиров, погибших в аварии. Разбитый автобус транспортировали в Читу для проведения дальнейших судебных экспертиз.

Спасательная операция длилась более трех часов.

Добавим, что уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат.

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