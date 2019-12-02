2019-12-02T17:55:13+03:00
Происшествия

Задержан предприниматель, который организовал рейс автобуса, упавшего с моста в Забайкалье

В офисе бизнесмена и по месту его жительства следователи провели обыски [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Задержан предприниматель, который организовал рейс автобуса, упавшего с моста в Забайкалье. Фото: правительство Забайкалья.Задержан предприниматель, который организовал рейс автобуса, упавшего с моста в Забайкалье. Фото: правительство Забайкалья.
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В Забайкальском крае задержан 30-летний индивидуальный предприниматель из Читы, который являлся организатором перевозки пассажиров автобуса Киа Грандбирд, который 1 декабря попал в страшную аварию в 60 километрах от города Сретенск. По предварительной версии, у автобуса, перевозившего 43 пассажира в Читу, лопнуло колесо, и он, пробив ограждения моста, сорвался на лед реки Куэнга и упал прямо на крышу. Погибли 19 пассажиров, которых зажало под огромной махиной, еще 22 человека пострадали.

- В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкалью, управлении Государственного автодорожного надзора региона. Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния автобусов.

В аварии погибли 19 человек.

В аварии погибли 19 человек.

Кроме того, следователи вместе со специалистами Главного управления криминалистики СК России провели дополнительный осмотр места происшествия, и изъяли там предметы, которые пригодятся для расследования. Также проведена процедура опознания тел пассажиров, погибших в аварии. Разбитый автобус транспортировали в Читу для проведения дальнейших судебных экспертиз.

Спасательная операция длилась более трех часов.

Спасательная операция длилась более трех часов.

Добавим, что уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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