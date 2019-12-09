2019-12-09T07:18:24+03:00
Общество

Никто кроме нас: иркутянин с котом на плече за ночь почистил от снега машины соседей, припаркованные во дворе

Мужчина вышел погулять на улицу, и захватил с собой щетку [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Никто кроме нас: иркутянин с котом на плече за ночь почистил от снега машины соседей, припаркованные во дворе. Фото: "ДТП 38RUS".Никто кроме нас: иркутянин с котом на плече за ночь почистил от снега машины соседей, припаркованные во дворе. Фото: "ДТП 38RUS".
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От звука сигнализации на своей машине, припаркованной под окнами, проснулся житель спального района Иркутска. Мужчина выглянул в окно и обомлел. Вокруг его автомобиля ходил неизвестный парень. Угонщик – подумал владелец авто, и уже собирался выбегать на улицу, чтобы взять его с поличным, однако тут же заметил, что вскрывать дверь машины подозрительный человек вовсе не собирается. А вместо приборов для взлома, у него в руках обычная щетка для чистки снега.

Иркутянин с котом на плече за ночь почистил от снега машины соседей, припаркованные во дворе.Видео: "ДТП 38RUS"

- Мужик, ты ничего не перепутал? – крикнул ему из окна владелец, и включил камеру смартфона – Это моя тачка!

- Нет, - ответил парень. – Я просто вышел на улицу погулять, а заодно и машины почистить от снега. Так сказать, совместить приятное с полезным.

То, что он не врет, автор ролика понял, окинув взглядом весь двор. Оказывается, сосед уже успел очистить от снега половину припаркованных автомобилей, которые были завалены после сильного вечернего снегопада. При этом, работал он не один, а с помощником. На плече у добровольца все это время сидел, нет, не попугай, как у пирата, а белый кот. Судя по всему, он также решил выйти просвежиться с хозяином, и чтобы не утонуть в сугробах, запрыгнул ему на плечо. Да еще, наверное, и подсказки делал, указывая лапой на плохо очищенные места. В любом случае, этой затеей, парень поднял настроение своим соседям. Особенно тем, кто на утро, выезжая на работу, не потратил время на расчистку стекол авто.

- Это чудеса какие-то, - так комментировал происходящее во дворе автор видео, продолжая не верить своим глазам. – Мою машину он почистил лучше всех, как будто она только что подъехала.

Повторит ли иркутский волонтер вместе со своим котом такую акцию после следующего снегопада, пока неизвестно. Если да, тогда автовладельцы из этого двора могут спать спокойно в любую непогоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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