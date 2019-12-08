2019-12-08T10:06:42+03:00
Общество

Ушел без куртки и в носках: 19-летнего парня ищут в Свирске Иркутской области

О нем ничего неизвестно с вечера 6 декабря
Мария КНЯЗЕВА
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Ушел из дома в носках: 19-летнего парня ищут в Свирске Иркутской области. Фото: ДТП 38RUS ИркутскУшел из дома в носках: 19-летнего парня ищут в Свирске Иркутской области. Фото: ДТП 38RUS Иркутск
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Судя по постам в соцсетях, компания молодых людей проводила время в одной из квартир Свирска. Почему 19-летний юноша решил в какой-то момент покинуть своих приятелей, не надев верхнюю одежду и даже обувь, неизвестно. Ясно только, что теперь и друзья, и полицейские заняты его поисками.

- На момент ухода был одет в джинсы синего цвета, мастерку с синим низом и белым верхом, носки черного цвета, - сообщается в ориентировке.

На вид потерявшемуся 18-20 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, европейской внешности, глаза голубые, нос средний прямой, волосы волнистые, губы средней толщины.

Если вы видели молодого человека после 6 декабря, звоните с мобильного 102 или обратитесь в МО МВД России «Черемховский» .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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