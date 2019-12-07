2019-12-07T14:54:38+03:00
Общество

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил помочь иркутянке, которая бьет тату одной рукой, чтобы заработать на протез

Руки у Алисы Поступинской нет с детства [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Алиса ПоступинскаяАлиса ПоступинскаяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О 19-летней татуировщице из Иркутска Алисе Поступинской, которая работает, несмотря на то, что у нее нет одной руки, узнал глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об истории девушки. Левой руки у Алисы нет с детства. Но это не помешало мастерице закончить художественную школу, а затем связать свою жизнь с тату. Сейчас она набивает на теле своих клиентов пейзажи и неземные цветы, животных и «мультяшных» героев, черепа и скандинавских богов.

Мечта девушки - современный бионический протез. И похоже, что скоро он у нее появится.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области рассмотреть вопрос о содействии в приобретении медицинского изделия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Полностью историю иркутянки Алисы Поступинской, читайте здесь.

Иркутянка бьет тату одной рукой, чтобы заработать себе на протез.Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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