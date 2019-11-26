Сибирячка бьет тату одной рукой, чтобы заработать себе на протез

К недоуменным взглядам клиентов 19-летняя татуировщица Алиса Поступинская из Иркутска привыкла давно. У девушки с рождения нет левой руки, точнее, есть только до локтя. Поэтому все, кто приходит к ней на сеанс впервые, сначала сомневаются – а действительно ли она делает такие роскошные работы, которые выложены в ее Инстаграме? Космические пейзажи и неземные цветы, животные и «мультяшные» герои, черепа и скандинавские боги – словом, красота на любой вкус. Но когда Алиса уверенно рисует правой рукой, а левой ловко промокает лишнюю краску с кожи, все сомнения у клиентов испаряются. Мастерица, не иначе!

Зарабатывает на жизнь с 16 лет

- Никогда не страдала от того, что у меня нет левой руки, даже в детстве не считала себя особенной, - рассказывает Алиса Поступинская. - Из-за чего у меня такой дефект, точно не могут сказать даже врачи. Есть предположение, что я неправильно повернулась у мамы в животе, придавила ручку, и она перестала развиваться. Другие дети, конечно, из любопытства донимали меня вопросами, обзывали и подшучивали. Из-за этого мне было тяжело учиться в первом классе, я не хотела ни с кем общаться. Но за год одноклассники привыкли к тому, что у меня нет руки, вопросы прекратились, мы стали дружить. Учеба мне тоже давалась легко, училась на пятерки и четверки, даже на физкультуру ходила: и бегали вместе с другими ребятами, и подтягивалась на правой руке. А еще я просто обожаю рисовать! Маму даже в школу вызывали из-за того, что я рисовала постоянно, на всех уроках. А она только смеялась, мол: «У меня творческий ребенок, ей через картинки проще изучить предмет».

Алиса окончила художественную школу, там ее научили не просто красиво писать картины, но и даже проектировать здания – теперь она понимает в архитектуре. Но жизнь захотела связать с тату-мастерством.

Тату-мастерство - дело всей жизни для Алисы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как все начиналось? В старших классах я узнала, что моему другу набила тату другая девушка, - признается Алиса. - Я слегка приревновала, ведь теперь, глядя на этот рисунок, он будет вспоминать о ней всю жизнь. Так захотелось, чтобы и меня всегда помнили! И я решила любой ценой научиться бить тату. Ну а татуировки – главное занятие всей моей жизни.

Девушка надеялась, что ее обучат в популярном тату-салоне Иркутска, но там лишь развели руками: «Курсы не ведем!» Тогда она нашла себе наставницу, местную татуировщицу. Для нее это тоже был вызов: обычного человека набивать тату научит каждый, а попробуй-ка, натаскай девочку с одной рукой!

- Помню, как набила другу первый в своей жизни портак: несколько кривых треугольников, - смеется Алиса. - Самое сложное было - стирать лишнюю краску левой рукой, привязав к ней салфетку. Но ничего, приноровилась. Полгода тренировалась на искусственной коже, еще полгода делала татуировки бесплатно, набиралась опыта. А к 16 годам заявила родителям: теперь я буду обеспечивать себя сама!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="980" height="552" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746127" frameborder="0"></iframe> Иркутянка бьет тату одной рукой, чтобы заработать себе на протез.Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

Цель – заработать на протез

Вот уже три года Алиса работает в салоне с той самой девушкой, которая ее обучила. У нее есть парень – ее ровесник, учится на архитектора и зарабатывает на фотографиях ювелирных украшений. У Алисы неплохой доход - около 50-70 тысяч рублей в месяц. Поскольку живет она с семьей своего молодого человека, на съем квартиры не тратится, а на продукты, шопинг, саморазвитие и путешествия этих денег более чем хватает. А сейчас у нее появилась очень важная цель – заработать деньги на бионический протез кисти, такой, у которого сгибаются все пальцы.

- Из-за того, что вся нагрузка ложится на правую руку, у меня начинается искривление позвоночника, поэтому протез мне необходим для здоровья, да и выглядеть буду эстетичнее, - рассказывает татуировщица. - Сколько стоит, пока точно не знаю, но предыдущий, более простой, обошелся в полмиллиона рублей. Где нашли деньги? Объявили сборы в благотворительном фонде, но этого не хватало. Обо мне узнал дирижер Губернаторского симфонического оркестра Иркутской области Илмар Лапиньш и для меня организовали благотворительный концерт! Это очень помогло, мы собрали нужную сумму.

Индивидуальный протез для девочки изготавливали в Германии. Полгода она прожила там с мамой в ожидании заветной ручки. И она подошла идеально! Алиса надела протез, когда ей было 11 лет, и быстро приноровилась им пользоваться. Она даже гоняла на байке, да так бойко, что участвовала в детском мотопробеге во Вьетнаме! Но через два года протез стал ей малой, давил на руку, и о «железном коне», увы, пришлось забыть - одной рукой управлять им сложно, да и опасно.

alisa_postupinskaya Алиса бьет тату профессионально, отбоя клиентов нет.

Не только любимая работа, но и увлечения

С тех пор Алиса жила без протеза. Возможно, с появлением новой искусственной руки она снова будет кататься на любимом мотоцикле, но и сейчас увлечений у этой энергичной девушки предостаточно.

Татуировщица изучает сразу два иностранных языка - английский и немецкий, подкачивает тело в тренажерном зале (ведь правая рука должна быть очень крепкой, чтобы справляться с двойными нагрузками), танцует и увлекается туризмом. Она уже побывала в Швейцарии, Испании, Венеции, Флоренции, Таиланде и несколько раз в Германии.

- Протез - это, скорее, моя цель на ближайшее будущее, - говорит Алиса Поступинская. - А вот самая заветная мечта - посмотреть на весь мир, и может быть, даже побывать в космосе! А что? Я думаю, нет ничего невозможного.

alisa_postupinskaya Каждая работа - произведение искуссства.

Такой энергичности и целеустремленности можно только позавидовать. Алиса говорит, что это передалось ей от родителей. Мама у нее тоже творческая, рисует на продажу картины из смолы, а папа увлекался спортом, был фитнес-тренером, а сейчас руководит крупной застройкой в Иркутске. Они и научили дочь быть сильной и добиваться всех целей.

- Мои друзья настолько привыкли, что я всегда веселая и счастливая, что даже отговорили меня вести блог девушки с одной рукой, - говорит Алиса. – Сначала я записала несколько роликов о том, что иногда мне все-таки сложно в быту, что люди иногда резко реагируют на мою особенность, но продолжать не стала – не в моем это характере, жаловаться на трудности. Наоборот, каждая сложность для меня – новый вызов, начиная от завязывания шнурков и заканчивая игрой на укулеле. Да-да, и этому я тоже научилась!

Кстати, теперь Алиса не просто востребованная в Иркутске татуировщица, у которой нет отбоя от клиентов, но и наставница – у нее тоже появились ученики. Но вот у нее самой до сих пор нет ни одной татуировки – мама попросила ее не набивать себе рисунков на теле до 25 лет.