Школьник убил одноклассницу из-за долга в 70 тысяч рублей, и со своей матерью спрятал ее труп

В Нижнеудинске поставлена точка в громком убийстве 17-летней школьницы, над которой расправился ее одноклассник и его друг подросток. «Комсомолка» рассказывала, как в декабре 2018 года, красивая девушка, больше похожая на студентку первого курса Галя Данилова (имя и фамилия изменены) неожиданно пропала, не вернувшись с занятий. Ее фотографии опубликовали все крупные паблики Приангарья. Нашли школьницу лишь на 8 день поисков. Ее тело лежало на берегу реки. Экспертиза показала, что девушку зарезали, а затем перенесли труп. Через несколько дней, полицейские и следователи вышли на след убийцы. Им оказался…17-летний одноклассник Галины Игорь (имя изменено), который увлекался ставками на результаты футбольных матчей.

- Выяснилось, что после очередного проигрыша, он занял у одноклассницы 70 тысяч рублей, - рассказывал «КП-Иркутск» заместитель руководителя Следственного отдела СУ СК России по Иркутской области Дмитрий Рытиков, который вел это дело. – Эти деньги незадолго до трагедии ей перевел отец. Правда, вскоре отец попросил дочь одолжить ему эту сумму обратно. На следующий день Галина подошла к другу после уроков и сказала, чтобы тот срочно вернул ей деньги. Игорь понимал, найти такие деньги, не сможет, так как недавно проигрался вчистую. Он кивнул, а сам начал разрабатывать в голове план убийства.

Правда, действовать один парень испугался, и взял в сообщники своего 15-летнего соседа. Тот давно хотел избавиться от отчима. Вот школьники и договорились, что сначала помогают одному, убив Галину, а затем, решают проблему второго, и убивают его отчима. Расправиться с девушкой малолетние преступники решили в доме должника, куда они ее и заманили под предлогом возвращения денег. Прямо в подъезде Игорь нанес Галине несколько ударов ножом. Затем убийца хладнокровно отмыл пол от крови и с сообщником спрятал тело Гали на заднем дворе дома. Правда, в тот же вечер их разоблачила мать Игоря. Она решила убраться и увидела следы крови. Начался скандал, во время которого Игорь во всем ей признался. Мать, недолго думая, нет, не пошла в полицию, а помогла сыну перенести труп на лед реки Уды, рассчитывая, что зимой его смоет.

- Когда искали Галю, опрашивали всех ее одноклассников, - говорит Дмитрий Рытиков. – Сначала Игорь и его друг были свидетелями. Момент, как они шли за деньгами, попал на камеры видеонаблюдения. А вот обратно парни уже не вернулись. Они стали придумывать сказки, что вернули ей деньги и больше не видели. Когда мы нашли труп Гали, во всем сознались.

После проведения более 10 различных судебных экспертиз, в том числе генотипоскопической (экспертиза ДНК) и допроса более 50 человек, следователям удалось полностью доказать вину малолетних извергов. На днях они услышали приговор Нижнеудинского городского суда. Вместо поступления в университеты, они отправятся за колючую проволоку.

- 17-летнему однокласснику погибшей назначено наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. - А его подельнику – 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

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