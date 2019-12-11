СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-11T14:48:44+03:00

Пробыл на свободе менее суток: бывший заключенный из Бурятии убил пенсионерку в день выхода из тюрьмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Вышел на свободу из колонии, и вскоре вновь отправиться обратно за решетку 40-летний бывший заключенный из Улан-Удэ. 9 декабря он вышел из тюрьмы и собирался уехать в соседний район к родственникам. Пока стоял на остановке, познакомился с прохожим, который пригласил его к себе домой в гости, чтобы выпить алкоголя. Во время застолья хозяин вышел на улицу. В этот момент домой вернулась его 68-летняя мать, и попыталась прогнать гостя. Тот схватил со стола нож и им нанес пенсионерке более 20 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Преступник бросил окровавленный нож, и сразу убежал, скрывшись в соседней деревне. Вернувшийся сын погибшей вызвал полицию, и сообщил прибывшим сыщикам имя собутыльника, а также его приметы. На след убийцы удалось выйти по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – На допросе задержанный признал вину и дал подробные показания. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU