Телевизор насмерть придавил 2-летнего мальчика из Бурятии

Обычные игры с ребенком, закончились страшной трагедией в одной из семей Бурятии. Все произошло в селе Курумкан, куда вместе со своим 2-летним сыном, приехала молодая мать из Улан-Удэ. Женщина, остановившаяся у своей бабушки, 11 декабря, решила с ребенком сходить в гости к своему дяде. Привыкнув к новой обстановке, малыш разыгрался, и вместе с матерью начал танцевать в комнате. В какой-то момент, мальчишка задел неустойчивый стол у стены, на котором стоял тяжеленный кинескопный телевизор. Стол перевернулся, и слетевший с него телевизор упал прямо на голову ребенку.

Увидев, что сын потерял сознание, мать в панике начала громко кричать. Соседка, прибежавшая на помощь, вызвала скорую помощь. С тяжелой травмой головы мальчика отвезли в больницу. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти малыша не удалось. Травмы оказались слишком серьезными. Сейчас все обстоятельства этой трагедии выясняют следователи.

- Начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Из квартиры изъяли телевизор и стол, на котором он стоял. Кроме того, проводятся судебно-медицинские и судебно-криминалистические экспертизы.

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