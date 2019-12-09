2019-12-09T13:24:30+03:00
Происшествия

Жизнь рыбака оценили в 3,5 тысячи рублей: трое братьев убили сибиряка из-за палатки и телефона

Изверги из Усолья-Сибирского получили длительные сроки заключения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жизнь рыбака оценили в 3,5 тысячи рублей: трое братьев убили сибиряка из-за палатки и телефонаЖизнь рыбака оценили в 3,5 тысячи рублей: трое братьев убили сибиряка из-за палатки и телефонаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Трагедия на берегу реки Ангары, под Усолье-Сибирском разыгралась в мае 2018 года. Местный заядлый рыбак, сидел с удочкой в компании своего знакомого и еще трех братьев. Совместная рыбалка не обошлась без распития горячительных напитков. Уже ближе к вечеру, изрядно опьянев, братьям пришла в голову идея, ограбить одного из своих собутыльников. Сначала, они спровоцировали с ним словесную перепалку, а затем начали размахивать кулаками.

Сильно избив рыбака, изверги, подтащили его к реке, и бросили в холодную воду. Затем забрали его телефон, лежащий на берегу, рыболовную сеть, брезентовую плащ-палатку, и туристический рюкзак. Когда братья собирались уходить, то заметили, что мужчина жив. Он отчаянно пытался выбраться на берег, и из последних сил греб руками по воде. Тогда, один из отморозков подбежал к нему и со всей силы ударил его ногой по голове. После этого мужчина потерял сознание и захлебнулся. Как позже установила экспертиза, смерть наступила из-за асфиксии при утоплении.

Ну а преступная троица спокойно отправилась продавать похищенное имущество, выручив за него жалкие 3700 рублей. Именно в такую сумму преступники оценили жизнь человека. Вскоре всех братьев задержали. На днях родственники-убийцы все вместе услышали приговор суда. Теперь они увидятся друг с другом не скоро.

- Старшему ранее судимому за убийство брату назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные 18 лет - в колонии особого режима. Средний и младший брат вместе отправятся на 16 лет в колонию строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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