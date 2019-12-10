Спортсмены из Бурятии разделись для новогоднего календаря

В Бурятии выпустили календарь с полуобнаженными спортсменами республики. Кубики на прессе, накачанные бицепсы, серьезный взгляд - ну как на таких мужчин не засмотреться! И на каждый месяц - новый красавчик. И это вовсе не коммерческий проект, а благотворительный. Все деньги, которые будут выручены от продажи, направят в фонд "Здоровье Бурятии", а затем - на помощь детям с ДЦП.

- Наша цель - собрать не менее 700 тысяч рублей, - рассказывает руководитель фонда Светлана Будашкаева. - 113,6 тысяч нужно вернуть за печать тиража в 1000 экземпляров. А на остальные деньги будет обучен специалист по кинезиологии, а также открыт специализированный кабинет для реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательной системы.

Но почему на календаре именно спортсмены? Светлана говорит, что важны не только благотворительные цели, но и пропаганда здорового образа жизни среди сибиряков. Среди тех, кто сфотографировался, например, боксер Радна Цыбиков, гиревики Андрей Рассадин и Дмитрий Коломин.

Календарь не только для благотворительности, но и для пропаганды спорта. Фото: страница Светланы Будашкаевой в Фэйсбуке.

- Замечательные наши спортсмены, чемпионы округа, страны, Европы, мира, сфотографировались для нашего календаря, - улыбается Светлана Будашкаева. - Спасибо им за доброе сердце, за труд и спортивный талант, за пример, который подают всем мальчикам и мужчинам республики - заниматься спортом, быть полезным родине и тем, кому нужна помощь.

Кстати, в календаре не только фото привлекательных мужчин, но и вдохновляющий текст о спорте и достижениях, причем сразу на двух языках - русском и бурятском. Посмотреть фотографии первых страниц можно в интернете, а вот остальное создатели календарей держат в секрете. Цена - от 700 рублей. Первые покупатели уже есть и они в восторге.

- Шикарные календари, - хвалят сибиряки.

Купить их можно в фонде, даже находясь в другом городе - красоту пришлют почтой.

Спортсмены с удовольствием согласились поучаствовать в проекте. Фото: страница Светланы Будашкаевой в Фэйсбуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк без рук пожертвовал деньги больным детям на протезы, а другие пожертвовали ему

Павел Трофимов участвовал в Нью-Йоркском марафоне ради ребятишек, а в итоге его мечта об искусственных руках осуществится (подробности)