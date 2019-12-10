Оплеуха на 200 тысяч рублей: ангарский механик с одного маха вырубил "чемпиона по пощечинам" Васю Пельменя

Один шлепок ладошкой по щеке соперника вмиг сделал знаменитым на всю страну 36-летнего автомеханика из Ангарска Вячеслава Зезюлю. Этот крепкий мужчина смог с первого раза победить на соревнованиях по пощечинам здоровенного 170-килограммового сибирского фермера Василия Камоцкого по прозвищу Пельмень.

Василий прославился еще весной, после того, как попал на шоу по пощечинам «Каменные лица», которое ведут одни из самых популярных блогеров страны – Амиран Сардаров и Эдвард Бил, а также пауэрлифтер Кирилл Сарычев. На съемках первых роликов, от Пельменя крепко досталось знаменитому синтоловому качку Кириллу «Руки Базуки» Терешину, которого он вырубил с одного удара. После этого битва пощечин стала настоящим хитом интернета. Пять выпусков шоу суммарно собрали уже более 50 миллионов просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/748803" frameborder="0"></iframe> Механик из Ангарска с одного удара вырубил сибирского великана по прозвищу Пельмень.Видео: Артем МАХАЛОВ

Непобедимым, Василий Пельмень Камоцкий считался до тех пор, пока на днях, против него не вышел ангарчанин Вячеслав Зезюля.

- Я работаю в ангарском автосервисе механиком, но спортом увлекаюсь давно, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Вячеслав Зезюля. – Раньше занимался рукопашным боем и качался в тренажерке. На битву пощечин подсел давно. Подобные шоу ведь еще раньше снимали в Мексике. Мы в зале с мужиками тренировались между собой, только били не по щекам, а по плечу.

Вячеслав с Василием Пельменем Камоцким. Фото: личный архив Вячеслава Зезюли.

На съемки шоу, признается Вячеслав, попал случайно. Недавно его отправили в командировку в Москву. Перед отъездом сибиряк увидел ролик, где Кирилл Сарычев, который является судьей в шоу «Каменные лица», рассказывал, что в столице будут проходить съемки очередной битвы пощечин.

- Приехал туда как зритель, - продолжает Вячеслав. – Стоял, смотрел битвы, и тут блогер Эдвард Бил, который был ведущим, крикнул в зал: «Кто хочет выйти на бой с непобедимым Пельменем?» Я сразу вышел и сказал, что готов. Эдвард, спросил, мол, хочешь быстро лечь здесь. Отвечаю: «Быстро не получится!». Да мне вообще все равно было с кем рубиться. Ну, тут Эдвард и сказал, что если вырубишь Пельменя, получишь от меня 200 тысяч рублей.

В итоге, Вячеслав сначала даже не моргнул после удара Пельменя, который бил первым, а затем привел в шок ведущих, судей и зрителей. После ответного жесткого удара Вячеслава, Пельмень впервые улетел в глубокий нокдаун, и едва не повалился на бочку, за которую держался. Благо, его успели удержать. Через несколько минут, Эдвард Бил, сдержав обещание, переводил на счет ангарчанина 200 тысяч целковых.

Вячеслав работает автомехаником. Фото: личный архив Вячеслава Зезюли.

- Я так растерялся, - говорит Вячеслав. – Меня до вечера трясло. Никогда еще не получал столько адреналина. Испугаться за здоровье Пельменя не успел. Он почти сразу пришел в себя, мы пожали друг другу руки, пообщались. Обид у него нет. На следующий день Амиран и Эдвард снимали последний выпуск «Каменных лиц». Пригласили меня, как зрителя. Там опять встретились с Пельменем, сфотографировались.

Кстати, многие фанаты шоу, предположили, что битва вовсе могла быть постановочной. Но ангарский великан это всячески опровергает.

- Это полный бред, – говорит Вячеслав. – Я же даже не знаком ни с кем из них. Впервые появился, кто будет мне дарить деньги просто так. Куда потратил выигранные деньги? Закрыл кредиты!

Вячеслав и блогер Эдвард Бил. Фото: личный архив Вячеслава Зезюли.

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