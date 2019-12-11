Уздечку Чингисхана за 79 миллионов рублей продает сибиряк на сайте объявлений

Сейчас сайты объявлений, что блошиные рынки. Там в действительности можно отыскать все – от алюминиевых вилок времен СССР до… уздечки коня Чингисхана! Да-да, именно такое предложение о продаже появилось на популярном портале несколько дней назад. И в исторической ценности конской уздечки уланудэнец по имени Самбу не сомневается. Поэтому и цену назначил соответствующую - 79 миллионов рублей! «Комсомолка» позвонила владельцу реликвии.

Владелец ценности утверждает, что она передалась ему по наследству. Фото: "Авито".

- Этой вещью пользовался еще Чингисхан и его потомки, а потом Далай Ламы в нескольких поколениях - от III до XIV, - утверждает Самбу. - До 1959 года она хранилась в Тибете, а потом досталась в дар моему деду, бурятскому ламе. От него я и узнал историю уздечки. Теперь это семейная реликвия, которая передается по наследству. У меня четверо сыновей, только вот я боюсь, что уздечка станет бесхозной - современная молодежь мало интересуется такими вещами. Поэтому и решил ее продать, а деньги разделить поровну между своими детьми. Почему так дорого? Потому что другой такой в мире нет. Дизайн очень красивый, натуральная кожа, серебро. А сохранилась она на столько веков, потому что ламы многократно ее реставрировали.

Вещь продается за 79 миллионов рублей. Фото: "Авито".

В объявлении Самбу подробно описал, что на уздечке изображены главные символы буддизма, поэтому она непременно принесет новому владельцу сплошные удачи: «Ее обладатель покорит весь мир. Не будет знать поражений, бедности, болезней, невзгод. Она обладает волшебной энергетикой, придает жизненную силу, излечивает человека и дарит богатство». Хотя коллекционер, способный заплатить 79 миллионов за реликвию, уж точно окажется не из бедных. Сибиряк говорит, что с ним даже уже связывались потенциальные покупатели из Франции, готовые заплатить нужную сумму. Тем не менее, пока уздечка Чингисхана все еще хранится дома у сибиряка.

Так уздечка Чингисхана выглядит полностью. Фото: "Авито".

На вопрос, есть ли у него какие-либо документы, подтверждающие уникальное происхождение вещицы, Самбу отвечает так:

- Боюсь отдавать уздечку Чингисхана в музеи на исследование, вдруг потом не смогу получить ее обратно? Покупатель ведь может сам отправить ее на экспертизу, чтобы удостовериться в исторической ценности. А так у меня никакой документации нет.

Это необычное объявление «Комсомолке» прокомментировал известный иркутский коллекционер Сергей Снарский.

- За свою жизнь каких только небывальщин не услышал, - улыбается Сергей Снарский. - На каждой территории - свои легенды. Например, у нас в Иркутске хранят огромное количество вещей, якобы принадлежащих Колчаку или декабристам, а вот в Бурятии, видимо, такие истории связаны с Чингисханом. Подобных «реликвий» существует очень много, я думаю, что не стоит относиться к этому всерьез. Человеческая фантазия безгранична.

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