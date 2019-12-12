Олимпийские игры - 2020: теперь спортсмены из Сибири поедут в Токио только под нейтральным флагом

Совсем скоро жители планеты примкнут к экранам телевизоров, чтобы увидеть лучших из лучших спортсменов мира. В 2020 году летняя Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Ох, и вдоволь мы насладимся баталиями и азартом в битве за золото!

За кого будем болеть? Увы, сборной России на соревнованиях не будет. Спортсмены страны отстранены от соревнований на четыре года. Единственный вариант - выступление под нейтральным флагом. Так что спортсмены, в том числе и из Иркутской области, оказались перед нелегким выбором. Что делать в ближайшие четыре года? Заканчивать карьеру, переходить "под крыло" другой страны или выступать под нейтральным флагом?

Вероятные кандидаты из Приангарья

Что касается возможных участников Олимпиады из Иркутской области, то здесь все в принципе туманно.

- Пока еще слишком рано говорить точно, кто из наших спортсменов стопроцентно поедет на Олимпиаду, - пояснили «Комсомолке» в Минспорта Иркутской области. – Впереди еще много стартов, которые могут как подтвердить их участие в Играх, так и, наоборот, показать, что они еще не готовы к соревнованиям такого уровня.

Но самый вероятный кандидат от Приангарья все же известен. Это иркутянин Артем Черноусов, который специализируется на стрельбе из пневматического пистолета. В свои 23 года он уже успел завоевать множество наград на международных стартах. Самые значимые из них - золотая, бронзовая и серебряная медали чемпионата мира по стрельбе 2018 года. Также в его копилке есть три золота Европейских игр, которые проходили в июне 2019 года в Минске. И вот теперь за отличное выступление на том самом чемпионате мира ему не только присвоили звание мастера спорта международного класса, но и вручили олимпийскую лицензию. Но говорить о том, что он уже является членом сборной, все же рано.

- Артем, конечно, получил лицензию, однако это не дает стопроцентной гарантии, что он в итоге попадет в Японию, – добавляют в ведомстве. - Пока он просто является кандидатом, на него обращают внимание тренеры.

Сам Артем уже высказался по поводу допингового скандала и заявил, что обязательно будет выступать.И раз уж ситуация складывается так, то под нейтральным флагом.

Еще одной потенциальной кандидаткой является уроженка Тулуна Наталья Воробьева, которая представляет вольную борьбу. Для многократной чемпионки мира и Европы поездка на Олимпиаду не является чем-то новым, ведь она уже дважды завоевывала заветные медали! Помните, триумфальное золото на Олимпиаде 2012 года в Лондоне? Тогда в схватке она победила представительницу Болгарии Станку Златеву Христову. Кстати, почему триумфальное? Это была первая победа сборной России в дисциплине «женская борьба». Ранее этого не удавалось сделать ни одной нашей спортсменке.

На следующей Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева вновь дошла до финала, но досадно проиграла на последних секундах поединка. В итоге завоевала серебряную медаль. После этих соревнований Наталья решила сделать паузу в своей карьере - вышла замуж и родила ребенка, но поняла, что не может жить без борьбы, и вернулась в большой спорт. К слову, удачно: стала чемпионкой России, а спустя несколько месяцев и чемпионкой мира. Сейчас у Натальи Воробьевой есть большие шансы попасть на Игры - все будет зависеть от того, как она выступит на чемпионате Европы, который состоится в феврале будущего года. Правда, в победе нашей спортсменки мало кто сомневается. Вероятнее всего, спортсменка также выйдет на старт под нейтральным флагом.