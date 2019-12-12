Чем нам запомнился губернатор Иркутской области Сергей Левченко: первая пятилетка, молоко школьникам и поддержка долгожителей

- Итоги моей работы за четыре года говорят сами за себя. Таких результатов экономического развития не было никогда в новейшей истории Иркутской области, - 29 ноября во время пресс-конференции в рамках фестиваля «Байкальская пресса» заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Состоялся он 29 ноября, а две недели спустя, 12 декабря, губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку.

- Думаю, нормальные люди это видят и понимают, - подводил собственные итоги главе региона. - Сегодня я ощущаю поддержку даже тех людей, которые раньше за меня не голосовали. Потому что они анализируют то, что происходит и делают выводы. Естественно, некоторым представителям бизнес-элиты выгодно, чтобы руководитель области ходил с протянутой рукой и просил денег, но у нас другие планы, и связаны они с социально-экономическим развитием региона.

Так какими же решениями запомнился землякам Сергей Левченко? «КП» - Иркутск» собрала самые важные его решения.

Итак, Сергей Левченко официально вступил в должность губернатора Иркутской области октябре 2015 года. Принося присягу на церемонии инаугурации, он поклялся добросовестно исполнять обязанности главы региона, защищать интересы населения, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и областной Устав.

«Услышу голос каждого!»

Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим вручил Сергею Георгиевичу икону святителя Иннокентия Иркутского и отметил, что жители области возлагают на губернатора большие надежды. И это правда! На выборы в 2015-м он шел как кандидат от КПРФ. В первом туре он получил 36,61% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с Сергеем Ерощенко, который был действующим губернатором предыдущие четыре года (набрал 49,60%). А во втором туре получил 56,39% голосов избирателей, опередив Сергея Ерощенко почти на 5%.

– На вашем агитационном баннере было написано: «Услышу голос каждого!». Важно, чтобы это не осталось предвыборным лозунгом. Все надеются, что вклад Иркутской области в благополучие нашей страны будет виден и значим. Работа губернатора – служение, которое должно быть исполнено жертвенности, любви к своему народу и своей Родине, – подчеркнул владыка.

В своем ответном слове глава Приангарья подчеркнул, что книга под названием «Выборы губернатора Иркутской области в 2015 году» закончена, последний лист перевернут, и необходимо переходить к созидательной работе:

– Я очень рад, что мои планы по развитию Иркутской области совпали с интересами людей, которые за меня проголосовали. Должен сказать, что я благодарен и всем отдавшим голоса за другого кандидата, потому что, придя на избирательные участки, люди исполнили свой гражданский долг. Мы способны сделать так, чтобы сотни тысяч пришедших на выборы не разочаровались.

В своем выступлении Сергей Левченко также отметил, что сегодня главная задача сплотиться и сделать все, чтобы Иркутская область стала намного значимей и привлекательней, чтобы она поднималась к новым высотам.

– Уверен, что мы с этой задачей справимся. И еще раз хочу подчеркнуть: я услышу голос каждого, – сорвал он бурю аплодисментов.

Первая пятилетка

В 2017 году Левченко заявил, что регион начинает слезать с сырьевой иглы.

По росту в сфере промышленности Иркутская область заняла 17 место среди регионов Российской Федерации и третье место среди субъектов СФО. По темпу роста обрабатывающих производств Приангарье оказалось на седьмом месте в России.

В июле 2018 года Сергей Левченко объявил первую пятилетку, рассказал про Госплан и предложил всем засучить рукава, чтобы приготовиться к долгой государственной работе.

- Госплан – это совместный проект всех жителей области. Это – народный план региона на перспективу, – заявил он.

В рамках выездного заседания Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области, которое прошло в Братске, он призвал всех собравшихся мыслить шире и думать о перспективах.

- Необходимо, чтобы глава муниципального образования смотрел на свою территорию как на экономическую единицу, в которой развиваются промышленность, сельское хозяйство, торговля, малый бизнес, складывается определенный уровень жизни людей, - сказал Сергей Левченко. - Каждый глава, совместно с областными министерствами, должен оценить экономический потенциал территории, определить ее текущую и планируемую специализацию, и наметить цели и задачи на пятилетнюю перспективу. Он должен понимать, какие производства у него будут развиваться в течение этих пяти лет, каким будет уровень доходов населения, состояние инфраструктуры.

В рамках формирования Госплана губернатор дал поручение правительству Иркутской области разработать механизм, при котором каждый ученик начальной школы будет получать по стакану молока в день. Проект направлен не только на улучшение питания школьников, но и на обеспечение гарантий сбыта продукции сельхозорганизаций.

- Это будет своего рода госзаказ в рамках Госплана, - отметил Сергей Левченко. –Дети получат молоко бесплатно. Средства, которые мы предусматриваем на улучшение питания школьников, пойдут на каждого конкретного ребенка. Все это приведет к тому, что сельхозтоваропроизводители ежедневно будут отправлять на реализацию достаточно большой объем молока. В общей сложности в год он может достигнуть почти 5,5 тысяч тонн. Это немало. И самое главное, это гарантии сбыта для сельхозорганизаций. Получать средства за молоко они, возможно, будут даже авансом. И такого рода госзаказов может быть достаточно много, потому что государственные нужды, связанные с продукцией сельского хозяйства, очень разнообразны.

В 2019 году Сергей Левченко расширил комплекс мер социальной поддержки населения. В частности, специальные выплаты теперь положены долгожителям региона. К 90-летию 10 тыс. рублей, 95-летию – 12 тыс. рублей. Те, кому исполнится 100 лет и более, будут получать по 15 тыс. рублей ежегодно.

Наводнение и итоги четырехлетней работы

Планов на развитие в этом году было громадье, но обрушившееся летом на регион наводнение внесло в них свои коррективы. Особенно пострадал город Тулун, треть города ушло под воду. В зону подтопления попало 103 населенных пункта, пострадало более 11 тысяч домов, еще столько же дачных. Погибли 26 человек.

Крупнейшему за последние два века наводнению в Восточной Сибири присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Тысячи спасателей разбирали завалы, медики массово прививали население, энергетики заново прокладывали километры сетей, волонтеры раздавали тонны гуманитарного груза.

Заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области состоялось в Тулуне 6 июля под руководством заместителя главы Кабмина РФ Виталия Мутко.

Были определены первоочередные задачи. В разгар стихийного бедствия Иркутскую область посетил Президент России Владимир Путин. В аэропорту Братска глава государства провел совещание и дал ряд поручений. В частности, он подчеркнул, что выплачивать деньги нужно начинать, не дожидаясь формирования полного списка пострадавших. Взять ситуацию под самый строгий контроль было поручено губернатору Сергею Левченко.

Потом глава государства еще дважды посещал затопленные территории. Во время третьего визита на совещании с участием представителей Правительства РФ, губернатора Иркутской области, мэров пострадавших от наводнения территории региона, Владимир Путин обозначил вопросы, которые требуют незамедлительного реагирования.

В частности, глава государства подчеркнул, что необходимо ускорить работу по обеспечению пострадавших людей жильем.

- Я не в первый раз приезжаю, если потребуется, приеду и еще раз, но современные средства коммуникации дают мне возможность в режиме онлайн смотреть за тем, что и как здесь происходит, - сказал глава государства. - Я очень рассчитываю на то, что под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко, губернатора Сергея Левченко, работа будет налажена таким образом, чтобы люди увидели ее конкретные результаты, и чтобы они прошли этот, прямо скажем, очень сложный период своей жизни, достойно, по-человечески и при нашей поддержке. Я не знаю другой страны, где в таком масштабе оказывают помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию. Важно только, чтобы работа была поставлена должным образом, и деньги расходовались эффективно, доходили до людей и решали их проблемы. Очень на это рассчитываю.

В конце 2019 года Сергей Левченко, подводя итоги своей четырехлетней работы на посту главы региона, отметил, что вновь собирается идти на выборы.

-Я честно отработал четыре года, и результаты такие, каких нет нигде, - подчеркнул он. - Поэтому сегодня важно перевести эти экономические результаты в политические, чтобы люди объективно оценили все сделанное за прошедшее время. Четыре года назад, когда меня избрали губернатором, в области была тяжелая финансовая ситуация. В бюджете не хватало пяти миллиардов рублей, были огромные государственные долги. Тогда я принял решение снизить на 10% зарплату себе, своим заместителям и министрам. За эти годы мы провели серьезную работу, и бюджет области вырос с 97 миллиардов до 213, то есть больше чем вдвое. Также, если в 2015 году в регионе строился один объект культуры, то сейчас 46. В целом социальных объектов возводилось 60, а сейчас – 321. Значит, нам не просто есть что сказать, а жителям Иркутской области уже есть чем гордиться. У нас у всех должно быть желание гордиться своей Родиной, а не плакать и стоять с протянутой рукой. Наверное, на жизни простого человека наши достижения пока еще не очень отражаются. Но мы приняли решения о разного рода социальных выплатах. Таковых полтора десятка, все вместе они стоят 20 млрд рублей. И это, как говорится, еще не вечер. На следующий год мы будем увеличивать эти социальные выплаты. Такая возможность есть. На этом и основана уверенность: есть что сказать, есть что предложить. Я принял решение идти на выборы. Значит, не нужно искать обходных путей. Так я и делаю.

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