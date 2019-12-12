Замглавы министра МЧС России Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, после отставки Сергея Левченко, стал заместитель Министра МЧС России, главный инспектор России по пожарному надзору, генерал-лейтенант Игорь Кобзев. Что известно о биографии врио губернатора? Он родился в 1966 году в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Затем служил помощником начальника штаба 936-го отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков.

Новая фотография Игоря Кобзева. Фото: ГУ МЧС России.

Свою карьеру начинал помощником начальника отдела кадров Сызранского ВВАУЛ. Первую серьезную должность Игорь Кобзев получил в августе 2000 года, когда был назначен начальником управления по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Железнодорожного района Воронежа.

В 2008 году Игорь Кобзев занял пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Воронежской области, а в 2010-м стал его начальником. С апреля 2016 по август 2017 года занимал пост первого заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России.

В августе 2017 года Игорь Кобзев перешел на работу в Департамент кадровой политики Министерства по Чрезвычайным Ситуациям России, где стал директором. Ну а с августа 2018 года исполнял заместителя Министра МЧС России. 12 декабря 2018 года Указом Владимира Путина Игорю Кобзеву присвоено звание «генерал-майор внутренней службы». 1 мая 2019 года уже генерал-лейтенант Игорь Кобзев главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ДОСЬЕ «КП»

Игорь Иванович Кобзев

Родился: 29 октября 1966 года в Воронеже.

ФАКТЫ

В 1995 участвовал в вооруженном конфликте в Чечне составе Территориального управления МЧС России.

В 2008 году - участвовал в организации отправки колонны с гуманитарной помощью в Южную Осетию во время Грузино-Южноосетинского конфликта.

В 2011 году участие в ликвидации последствий крушения самолета АН-148 в Белгородской области.

В 2013 году - руководил ликвидацией последствий весеннего паводка на территории Рамонского, Семилукского, Новоусманского муниципального районов Воронежа, и паводка на Дальнем Востоке.

В 2014 году – руководил операцией по приему беженцев из Украины в Воронежской области.

В 2015 году – руководил операцией по спасению людей и ликвидации последствий ЧС при разгерметизации и выбросе аммиака в Терновском районе Воронежской области.

В 2016 году руководил ликвидацией последствий авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Московской области, а также операцией по ликвидации последствий взрывов бытового газа в жилых домах в Рязани, Ярославле, Иваново, Московской области и Удмуртской республике.

В 2018 году - участвовал в ликвидации последствий авиакатастрофы самолета АН-148 в Московской области; а также в мероприятиях по предупреждению ЧС при проведении Чемпионата Мира по футболу 2018.

НАГРАДЫ

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Медаль МЧС России «За безупречную службу»

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»

Медаль МЧС России «ХХ лет МЧС России»

Медаль МЧС России «За отличие в военной службе» I степени

Медаль МЧС России «За отличие в военной службе» II степени

Медаль МЧС России «За отличие в военной службе» III степени

Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»

Медаль МЧС России «75 лет Гражданской обороне»

Памятная медаль МЧС России «100 лет Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС России»

Медаль МЧС России «Участнику ликвидации пожаров 2010 года»

Почетная медаль «70 лет Главному управлению МЧС России по г. Москва»

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Женат, воспитывает четверых детей.

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