Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Также известно, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, который до этого времени занимал пост заместителя главы МЧС России. Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.

Напомним, Сергей Левченко вступил в должность губернатора Иркутской области в 2015 году.Срок его полномочий заканчивалсяв 2020 году. А ранее дважды баллотировался на этот пост в 1997 и 2001 годах. Многие годы был депутатом Госдумы РФ от Иркутской области.

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