2019-12-12T19:43:58+03:00
Политика

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области

Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области назначен Игорь Кобзев
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области.Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области.
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Также известно, что временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, который до этого времени занимал пост заместителя главы МЧС России. Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.

Напомним, Сергей Левченко вступил в должность губернатора Иркутской области в 2015 году.Срок его полномочий заканчивалсяв 2020 году. А ранее дважды баллотировался на этот пост в 1997 и 2001 годах. Многие годы был депутатом Госдумы РФ от Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замглавы министра МЧС России Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области (Подробности)

Чем нам запомнился губернатор Иркутской области Сергей Левченко: первая пятилетка, молоко школьникам и поддержка долгожителей (подробности)

Путин провел встречу с Кобзевым.(с) Новости на Первом Канале

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МЧС проверяет эффективность использования выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области работают мобильные группы
Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет закрыто с 13 по 16 декабря
"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса
40 вопросов рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 13 декабря
Иркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублей
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев
Закон о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей рекомендован к принятию
Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде
Банду наркоторговцев, перевозившую 20 килограммов запрещенных веществ, задержали в Иркутской области
Машину взял, но вернуть не обещал: сибиряк угнал автомобиль друга, разбил его, а потом сбежал
Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу
Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан
В Иркутской области с территории Усольехимпрома вывозят опасные отходы
За кражу телефона у клиента, менеджер гипермаркета из Зимы получил 100 часов обязательных работ
Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5