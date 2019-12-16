2019-12-16T13:02:32+03:00
Общество

Даешь десяток снежных бууз: в Улан-Удэ лепят снеговиков в форме национального блюда

По соцсетям расходятся снимки почитаемого в Бурятии и Иркутской области угощения [фото]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Такая бууза появилась в Улан-Удэ в 2017 году.Такая бууза появилась в Улан-Удэ в 2017 году.
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Эх, началось! Огромная бууза ( а в Иркутске говорят - поза) из свежайшего бело-голубого снега украшает сегодня паблики столицы Бурятии. Кто ответит анонимному автору снеговика в форме любимого всеми живущими на Байкале блюда? Кто слепит зимнюю скульптуру лучше и задорнее? Думаем, такие найдутся. Во всяком случае, вызов брошен, это однозначно.

-Снеговик, снеговик, а у нас бууза! Всем чистого воздуха и отличной погоды, - пишет создатель "скульптуры".

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Снежные буузы появились на улицах Бурятии
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-Буузовик! , - отвечают ему, придумывая имя для национального Снеговика.

-Снегобузик!, - еще вариант....

-Позовик!

Битва снегобууз объявлена открытой.

В 2017 году популярное в Бурятии национальное блюдо слепили прямо на одной из улиц Улан-Удэ. Это вызвало много улыбок у жителей. Но увы, само творчество просуществовало недолго и осталось на память лишь фотографией. И не только потому, что снег растаял, но и потому, что коммунальщики вынуждены были "стереть с лица земли" это творчество. Снимки, появившиеся тогда, как и сейчас, вызвали много положительных эмоций у пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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