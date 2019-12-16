Суровые сибирские рыбаки вырезали карусель на тонкой льдине

То ли двоим рыбакам из Бурятии захотелось острых ощущений, то ли у них совсем не клевало, а может, они просто впали в детство, но во время посиделок с удочками, они придумали себе крайне опасное развлечение. В ролике, который был снят и выложен в соцсети в конце ноября, видно, как двое мужчин мало того, что вышли ловить рыбу еще на не совсем окрепший лед реки, так еще и решили вырезать в нем.. карусель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/749979" frameborder="0"></iframe> Бурятские рыбаки вырезали карусель на тонкой льдине.Видео: группа "extremal_03"

Сначала, с помощью ледового бура, они вырезали недалеко от берега огромный круг. Затем, чтобы раскрутить импровизированный диск, один из мужчин, опустил в воду мотор от бура, чтобы карусель начала работать, а второй с детской радостью на лице, стал помогать раскручивать этот круг против часовой стрелки, отталкиваясь ногой, и тем самым предавал льдине ускорение. После того, как самодельная карусель раскрутилась почти также как в одноименном детском мультипликационном журнале, раскручивающий «барабан» рыбак, подбежал к своему товарищу, и представил себя мотоциклистом, который заводит своего железного коня.

- И этим ребятам по 30 с копейкой лет, - едва сдерживая смех, комментирует за кадром автор ролика.

Чем закончились для рыбаков-экстремалов опасные покатушки, неизвестно. Ролик под названием «Мальчишки 35 годиков катаются на карусельке» обрывается, когда оператор просит друзей не останавливать карусель, и с криками: «Подождите, я тоже хочу покататься!», запрыгивает на тонкий ледовый круг.

Несмотря на смешную и оригинальную затею бурятских рыбаков, повторять подобное спасатели не советуют. Ведь шутки с тонким льдом часто заканчиваются трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барахтался в ледяной воде 20 минут: провалившегося в полынью сибиряка спасли под Иркутском (Подробности)