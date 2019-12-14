2019-12-14T11:23:27+03:00
Политика

"Движение вперед есть": врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал первые оценки ситуации в Тулуне

Врио главы региона выехал в пострадавшую от паводков территорию, чтобы на месте оценить ход работ [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Движение вперед есть": врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал первые оценки ситуации в Тулуне. Фото: Елена Кутергина."Движение вперед есть": врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал первые оценки ситуации в Тулуне. Фото: Елена Кутергина.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев знакомится с ходом восстановительных работ на территориях, пострадавших от разрушительного наводнения летом 2019 года. Первую половину дня он пробыл в Тулуне, после этого вылетел в Нижнеудинск. За выходные запланирован облет и объезд всех ключевых территорий, пострадавших от паводка. Побывает он и в печально знаменитой Соляной под Тайшетом, и в поселке Октябрьский Чунского района.

-Окончательное решение по ситуации я приму уже завтра, пробуду на территории два дня, - заявил Игорь Кобзев. - Познакомившись с объектами в Тулуне, вижу, что движение вперед есть. Реализуются глобальные проекты, строятся новые микрорайоны, создается инфраструктура. Надеюсь, что уже в первом квартале следующего года ситуация здесь придет в норму, будет создано все для благополучной жизни людей.

город будет. Фото: Елена КУТЕРГИНА.

город будет. Фото: Елена КУТЕРГИНА.

Врио главы региона пообщался и с жителями. Он отметил, что со всеми обращениями надо разбираться в индивидуальном порядке. Призвал горожан не покидать родные места.

-В Тулуне сейчас нет градообразующего предприятия, - отметил он. -Но мы будем предлагать варианты его создания.

Напомним, вчера Игорь Кобзев был представлен членам регионального правительства, депутатам Заксобрания, руководителям силовых ведомств. Представлял Игоря Кобзева властям региона полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он отметил, что активизация ликвидации последствий паводка – основная задача, которую предстоит решить новому главе в Иркутской области. Эту задачу поставил перед ним президент России.

- Первоочередная задача – восстановление прав пострадавших граждан, - сказал Сергей Меняйло. – Сегодня надо отбросить все эмоции и организовать работу на благо людей. В зоне ЧС не все так просто. Положительная динамика есть, но есть и проблемы. Необходимо ускорять темпы строительства жилья и соцобъектов. Важно понять, кто из пострадавших хочет остаться жить в Тулуне и Нижнеудинске, и для них строить жилье.

Выступая перед областными чиновниками, Игорь Кобзев сообщил, что президент поставил перед ним первоочередные и жизненно важные задачи.

- Мы должны все вместе оперативно, грамотно и максимально эффективно их выполнить, - сказал он. - Главной свой задачей на посту врио губернатора я вижу повышение качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом не только для меня, но и для всей команды.

Напомним, до назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Иркутский области Игорь Кобзев занимал пост замминистра МЧС России. В спасательном ведомстве он отработал 19 лет. И теперь прилетел в Иркутскую область, чтобы ликвидировать последствия разрушительного наводнения, которое, напомним, произошло в конце июня 2019 года. В результате ЧП погибло 26 человек, пострадали сотни населенных пунктов, свыше 40 тысяч человек остались без жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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