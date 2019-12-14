Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Тулун

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, назначенный на эту должность президентом России Владимиром Путиным 12 декабря после добровольной отставки Сергея Левченко, приехал в Тулун. Новый глава региона намерен персонально встретиться с каждым пострадавшим от наводнения жителем города и проверить ход строительства домов и социальных объектов.

По информации «Комсомолки», Игорь Кобзев уже посетил тулунский микрорайон Березовая Роща, где возводят дома для пострадавших. Строительство началось совсем недавно, и врио губернатора с командой предстоит приложить немало усилий, чтобы довести его до конца. После осмотра стройки, по сведениям «КП», новый глава региона планирует пообщаться с жителями Тулуна, чтобы понять, как можно в максимально короткие сроки решить их проблемы.

- Определимся с вопросами, которые имеются, подведем черту и дальше будем работать, - сказал вчера Игорь Кобзев на брифинге журналистам.

Врио губернатора намерен проверить ход строительства домов в Тулуне и встретиться с жителями. Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Напомним, вчера Игорь Кобзев был представлен членам регионального правительства, депутатам Заксобрания, руководителям силовых ведомств. Представлял Игоря Кобзева властям региона полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он отметил, что активизация ликвидации последствий паводка – основная задача, которую предстоит решить новому главе в Иркутской области. Эту задачу поставил перед ним президент России.

- Первоочередная задача – восстановление прав пострадавших граждан, - сказал Сергей Меняйло. – Сегодня надо отбросить все эмоции и организовать работу на благо людей. В зоне ЧС не все так просто. Положительная динамика есть, но есть и проблемы. Необходимо ускорять темпы строительства жилья и соцобъектов. Важно понять, кто из пострадавших хочет остаться жить в Тулуне и Нижнеудинске, и для них строить жилье.

Выступая перед областными чиновниками, Игорь Кобзев сообщил, что президент поставил перед ним первоочередные и жизненно важные задачи.

- Мы должны все вместе оперативно, грамотно и максимально эффективно их выполнить, - сказал он. - Главной свой задачей на посту врио губернатора я вижу повышение качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом не только для меня, но и для всей команды.

Напомним, до назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Иркутский области Игорь Кобзев занимал пост замминистра МЧС России. В спасательном ведомстве он отработал 19 лет. И теперь прилетел в Иркутскую область, чтобы ликвидировать последствия разрушительного наводнения, которое, напомним, произошло в конце июня 2019 года. В результате ЧП погибло 26 человек, пострадали сотни населенных пунктов, свыше 40 тысяч человек остались без жилья.

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