Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Иркутске

В соцсетях появилось фото, как в Иркутске совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, при этом накренившись на правый бок - шасси с этой стороны словно подломилось и развернулось.

Вертолет на "взлетке". Фото: "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

Как сообщил источник, это произошло еще в пятницу, 13 декабря. Информации о пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что к спасателям обращений по поводу жесткой посадки вертолета не было.

На ролике видно, что вокруг воздушного судна собрались работники аэропорта, на всякий случай подъехала пожарная машина.

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