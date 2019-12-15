2019-12-15T14:37:44+03:00
Происшествия

Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Иркутске

Пострадал ли кто-то при посадке воздушного судна, пока выясняется
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в ИркутскеВертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в ИркутскеФото: Ростислав НЕТИСОВ
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В соцсетях появилось фото, как в Иркутске совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, при этом накренившись на правый бок - шасси с этой стороны словно подломилось и развернулось.

Вертолет на "взлетке". Фото: "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

Вертолет на "взлетке". Фото: "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

Как сообщил источник, это произошло еще в пятницу, 13 декабря. Информации о пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что к спасателям обращений по поводу жесткой посадки вертолета не было.

На ролике видно, что вокруг воздушного судна собрались работники аэропорта, на всякий случай подъехала пожарная машина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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