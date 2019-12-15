2019-12-15T11:38:47+03:00
Происшествия

Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: водителя грузовика отправили в СИЗО

Мужчину заключили под стражу на два месяца
Мария ОСИПОВА
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Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: водителя грузовика отправили в СИЗО. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской областиСкорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: водителя грузовика отправили в СИЗО. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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Октябрьский районный суд Иркутска сегодня, 15 декабря, избрал меру пресечения 35-летнему водителю грузовика «Вольво», по возможной вине которого произошло столкновение с машиной «Скорой помощи» в Шелеховском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, страшная авария произошла днем 13 декабря на 71 километре федеральной трассы «Байкал». Там столкнулись автомобиль «Скорой помощи» и грузовик «Вольво». ДТП унесло жизни двух человек – погибли 57-летний водитель и 54-летняя фельдшер неотложки. «Скорая помощь» ехала в Слюдянку, пациентов в машине не было.

Водитель грузовика не пострадал. Известно, что его фура была забита мясом, которое он перевозил из Монголии в Иран.

В тот же день по факту ДТП следователи завели уголовное дело. Сейчас идет расследование, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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