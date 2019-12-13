2019-12-13T10:47:22+03:00
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с грузовиком на трассе «Байкал»: два человека погибли

Кто стал виновником аварии, выясняется
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Скорая помощь столкнулась с грузовиком на трассе «Байкал»: два человека погибли. Фото: "ДТП 38RUS".Скорая помощь столкнулась с грузовиком на трассе «Байкал»: два человека погибли. Фото: "ДТП 38RUS".
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Страшная авария произошла днем, 13 декабря на 71 километре федеральной трассы «Байкал», в Шелеховском районе. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик. Удар был такой силы, что автомобиль неотложки превратился в груду искореженного металла.

- По предварительной информации, в этой аварии погибли два человека, - сообщили «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. - Количество пострадавших устанавливается.

Были погибшие врачами или пациентами, пока неизвестно. Как и то, кто стал виновником этого крупного ДТП. На место уже выехали инспекторы ГИБДД. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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