Иркутянин пытался дать взятку сотруднику ДПС

СЕГОДНЯ 05:13 2019-12-13T05:13:44+03:00

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За дачу взятки - под суд. Лишиться свободы на восемь лет рискует иркутянин, который попытался «подкупить» сотрудника ДПС в Боханском районе Иркутской области. Мужчина предложил 12 000 рублей госслужащему за то, чтобы тот не составлял протокол об административном происшествии. По факту заведено уголовное дело по ч. 3 статьи «Дача взятки за заведомо незаконные действия (бездействия)».

- Старший инспектор ДПС от получения денег отказался, а действия взяткодателя были пресечены сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Боханский», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Сейчас житель Иркутска находится под подпиской о невыезде. Все обстоятельства преступления уточняются. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU