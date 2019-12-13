2019-12-13T15:24:37+03:00
Происшествия

Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: по факту ДТП возбуждено уголовное дело

Подробности аварии пока выясняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Иркутске продолжают выяснять все подробности крупной аварии, которая днем, 13 декабря произошла на 71 километре федеральной трассы «Байкал», в Шелеховском районе. Напомним, в столкновении машины скорой помощи, которая ехала без пациентов в Слюдянку и грузовика «Вольво», погибли 57-летний водитель неотложки, а также 54-летняя женщина фельдшер.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На месте аварии продолжают работать полицейские.

Добавим, что 35-летний водитель грузовика, не пострадал. Известно, что он перевозил мясо из Монголии в Иран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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