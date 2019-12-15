Коту, которого хозяева продали вместе с домом, нашли семью в Москве

Рыжий котик Барс за свою жизнь испытал немало горя. Ему 11 лет - уже, считай, "дедушка". И вот на старости лет хозяева его бросили, да еще как безжалостно. Решили продать свой дом, а питомца, всю жизнь дарившего им ласку и нежность, так и бросили в комнатах одного. Просто закрыли на ключ и ушли насовсем... Свернувшись клубочком, кот тосковал по прежней жизни - сытой, счастливой, с любимыми хозяевами.

Хорошо, что новые владельцы дома скоро пришли посмотреть апартаменты. Иначе бедняга, наверное, так и умер бы от голода и грусти, в полном одиночестве. Правда, в родных стенах Барса не оставили. Увезли в приют. Ну, уж лучше так, чем если бы выбросили на улицу. А среди других кошек ему было не так уж и одиноко.

Барс даже в фотосессиях успел поучаствовать, пока жил в приюте. Фото: частный приют для кошек "Томасина" в соцсетях.

- Если этот прекрасный, уютный и спокойный кот вам приглянулся, приезжайте скорее! - приглашали сотрудники приюта "Томасина", что в селе Хомутово в Иркутском районе.

И вот радостная весть - благодаря соцсетям для Барса нашлась новая хозяйка. Девушка узнала печальную историю кота, пожалела, да и решила забрать к себе - окружить вниманием и любовью. Правда, живет она в Москве. Сама приехать за питомцем, увы, не может, поэтому просит помочь тех, кто в ближайшее время полетит в столицу и захватит пушистика с собой.

Теперь у дедушки Барса будет новый дом - в столице. Фото: частный приют для кошек "Томасина" в соцсетях.

- Уже через неделю кота должны повезти в Москву, там его очень ждут, - говорит директор приюта Анастасия Илдиз. - Это настоящее новогоднее чудо для дедушки Барса! Потому что старых кошек, которым уже больше восьми лет, обычно редко забирают домой из приюта. Животные ведь, как и люди, с возрастом чаще болеют, за ними нужен уход. Но рыжику повезло.

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