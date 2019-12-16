2019-12-16T10:51:42+03:00
Общество

В Иркутске откроют центр «Мой бизнес»

На торжественном мероприятии гостей праздника ждут призы и подарки
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Торжественное открытие центра «Мой бизнес» состоится в Иркутске 25 декабря. Каждый гость получит приятный сюрприз от Деда Мороза. Также предусмотрены полезные призы для тех, у кого есть свое дело.

Напомним, центр «Мой бизнес» - это место, где действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свой бизнес, могут получить все необходимые услуги по принципу «одного окна».

На площадке будут представлены несколько институтов поддержки бизнеса и другие организации, которые обычно посещают люди, работающие на себя.

Подарками для бизнесменов станут консультации по маркетингу, финансовому планированию без рисков; мастер-класс по построению бизнеса и минимизации налоговых издержек; рекламный пакет от медийных лиц, кофейный абонемент на месяц, а также подборка отличной бизнес-литературы.

В программе мероприятия:

- презентация услуг «Мой бизнес», первый «Иркутский нетворкинг - движ для предпринимателей»,

- анонс активностей центра «Мой бизнес» на январь - февраль 2020 года.

Также гостей ждут фуршет и мандариновое настроение.

Открытие центра состоится по адресу:

Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4

Контактный телефон для справок:

+7 (3952) 22-55-88

ИСТОЧНИК KP.RU

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