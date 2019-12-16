Предприниматели Приангарья получают кредиты на льготных условиях

Фонд микрокредитования Иркутской области уже выдал 162 миллиона рублей под 1% годовых предпринимателям, пострадавшим от наводнения, которое произошло в регионе прошедшим летом.

С 30 августа по 6 декабря 74 предпринимателя из пяти муниципальных районов региона, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. Общая сумма составила 161 млн 875 тыс. рублей.

Среди заемщиков по программе льготного кредитования, получивших средства на возобновление деятельности, 44 предпринимателя из Тулуна (общая сумма займов 105,8 млн руб.), 17 из Нижнеудинска (32,9 млн), 5 из Тайшетского района (6,5 млн), 4 из Чуны (8,4 млн), 4 из Тулунского района (8,2 млн).

Также по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25 - 3,5% годовых микрозаймы получили восемь бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя в Усолье-Сибирском, по одному из Усть-Илимска, Черемхова, Саянска и Байкальска. Общая сумма займов при этом достигла 48,3 млн рублей.

По просьбе Фонда микрокредитования Иркутской области Сбербанк установил нулевую комиссию за выдачу необходимых для получения микрозайма справок для пострадавших от наводнения предпринимателей и сейчас возмещает расходы за уже полученные документы. Также нулевая комиссия установлена на получение справок, которые нужны для предоставления субсидий.

- Работая в зоне ЧС, мы видели, как лишившимся практически всего имущества предпринимателям сложно найти деньги на получение справок из банков, которые необходимы для выдачи микрозайма. Именно поэтому мы сразу обратились к сотрудникам Сбербанка с просьбой отменить комиссию за выдачу справок. Это большая поддержка в экстренной ситуации, - сказала директор Фонда микрокредитования Ольга Мосина.

Благодаря субсидии Министерства экономического развития Иркутской области, Фонд микрокредитования продолжает выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Проконсультироваться по кредитованию можно в Межведомственном консультационном центре в Тулуне - ул. Ленина, 79 или по телефону +7 (3952) 34-33-29.

Стоит отметить, что правительство Иркутской области разработало целый ряд мер поддержки предпринимателей в территориях, пострадавших от паводка. За счет средств регионального бюджета субъектам малого и среднего бизнеса предоставлены невозвратные субсидии на возмещение недополученных доходов в размере 200 тысяч рублей каждому.

Напомним, с 13 сентября по 24 октября Министерство экономического развития Иркутской области собирало заявки на оказание этого вида финансовой помощи предпринимателям из зоны паводков. Было одобрено 830 заявлений на эту выплату. Общая сумма субсидий составила 158,6 млн рублей за счет средств областного бюджета. Кроме того, из средств федерального и регионального бюджетов было выделено 500,5 млн рублей на предоставление субсидий в размере до 1,5 млн рублей каждому пострадавшему предпринимателю. В общей сложности за этой финансовой поддержкой обратились 359 человек, работающих в зоне затопления.

Первые выплаты уже начались. Региональный минэконом выступил с предложением упростить процесс перечисления субсидий пострадавшим предпринимателям на будущие расходы путем отказа от казначейского сопровождения. Сейчас нормативно-правовой акт разработан и уже прошел процедуру согласования в Министерстве финансов Иркутской области. После заключения прокуратуры и подписания постановления правительства региона этот документ станет юридическим обоснованием инициативы министерства.

Для бизнесменов предусмотрен и ряд других льгот. В частности, в Тулуне создается территория опережающего социально-экономического развития. Такой статус предусматривает льготы инвесторам по уплате налогов и страховых взносов, что должно повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса.

Сделать Тайшет более привлекательным для жизни

Яна Беленок уже много лет управляет пекарней и содержит несколько продовольственных магазинов в деревнях Тайшетского района. Этим летом некоторые объекты пострадали в результате наводнения, но продолжили свою работу. Предпринимательница, приняв решение поддержать и оказать посильную помощь жителям затопленных территорий, стала раздавать хлеб и продукты нуждающимся.

Благодаря поддержке инвесторов пекарню и магазины восстановили после наводнения. Сейчас они работают в штатном режиме и торгуют товарами первой необходимости. Чтобы сохранить и создать новые рабочие места в Тайшете после наводнения, предпринимательница также решила открыть клуб-ресторан «Планета». Деньги на покупку здания и оборудования для ресторана Яна Беленок получила в Фонде микрокредитования Иркутской области. Яна уверена, что новое место не только сохранит и создаст новые рабочие места в городе, но и сделает Тайшет более привлекательным для жизни.

- Мы открыли в кратчайшие сроки новый клуб-ресторан и думаем, что с этим бизнесом у нас все получится, - рассказала предпринимательница.

Первый кредит

Фото Владимир Корнеев

В селе Бунбуй Чунского района Иркутской области молодой фермер Владимир Корнеев уже четыре года содержит небольшое хозяйство. Предприниматель выращивает 20 голов крупного рогатого скота и зерновые культуры - пшеницу, овес и ячмень.

Владимир родился и вырос в селе Бунбуй, потом пять лет учился в университете в Красноярске, два года жил в Иркутске, где и встретил свою будущую жену, с которой вернулся на малую родину. Теперь семейная ферма обеспечивает молоком и мясом весь Бунбуй, который находится в 82 км от Чуны.

Во время наводнения хозяйство Владимира затопило - вода стояла несколько дней. В октябре на возобновление предпринимательской деятельности фермер получил в Фонде микрокредитования льготный кредит под 1% годовых.

- На эти деньги мы купим топливо и сенокосилку. Это наш первый кредит, и мы довольны обслуживанием - все прошло без проблем и трудностей, - отметил фермер.

Магазин восстановили после наводнения

Фото Вадим Рубанцов

Предприниматель Вадим Рубанцов уже 10 лет занимается в Тулуне розничной торговлей и содержит свой магазин смешанных товаров: торгует молоком, хлебом, кондитерскими изделиями, а также бытовой химией. Во время наводнения, которое произошло этим летом, магазин затопило, но сегодня объект восстановлен, торговая точка принимает посетителей в обычном режиме.

В октябре Вадим Рубанцов получил микрозайм в Фонде микрокредитования региона под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности, чтобы купить оборудование для собственного кондитерского цеха.

- Мы рады такому сотрудничеству, - поделился впечатлениями предприниматель.

Турбаза у знаменитого водопада

Фото Александра Бровко

В 18 километрах от Нижнеудинска, ниже по течению реки Уды, располагается памятник природы и один из самых знаменитых водопадов Прибайкалья - Уковский. Круглый год к нему стремятся путешественники и туристы со всех уголков России.

Предпринимательница Александра Бровко построила первую турбазу вблизи водопада, но объект так и не открылся - летом наводнением унесло два только что построенных летних домика, две бани и двухэтажное утепленное здание. В октябре на возобновление предпринимательской деятельности Александра получила в Фонде микрокредитования Иркутской области средства под 1% годовых.

- На эти деньги мы закупаем материалы, чтобы в будущем возобновить строительство турбазы. Получить кредитование в фонде - это доступно, понятно и быстро, - подчеркнула Александра Бровко.

Если техника пострадала

Дмитрий Витошкин с 2001 года поставляет в магазины и на рынки Нижнеудинского района продукты питания. Его компания - дистрибьютор полуфабрикатов, масложировой и молочной продукции, кондитерских изделий.

Основная база с холодильными установками находится в Нижнеудинске. Прошедшим летом, во время наводнения, ее затопило. Воду быстро откачали, но техника пострадала. Только благодаря наличию генератора на базе удалось сохранить тонны замороженных продуктов.

В ноябре Дмитрий получил в Фонде микрокредитования средства под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. С помощью займа была приобретена новая холодильная установка.

- Мы довольны сотрудничеством, надеемся в будущем получить в фонде новый кредит, - сказал предприниматель.

Казачка Ия

Фото Светлана Горюнова

В трех километрах от Тулуна на реке Ия уже 19 лет работает база отдыха с кафе «Казачка Ия». Во время наводнения этим летом первые этажи турбазы и кафе полностью затопило - под воду ушли мебель и кухня со всем оборудованием. В октябре на возобновление предпринимательской деятельности компания получила льготный кредит под 1% годовых.

Турбаза на берегу реки Ии - популярное место отдыха тулунчан. Сюда приезжают вместе с детьми на выходные летом и зимой. В кафе можно провести корпоратив, или приехать на массовые гулянья - здесь всегда отмечают Новый год, Масленицу, День победы и другие торжества.

- До этого мы никогда не брали кредитов, но из-за наводнения оказались вынуждены. Нам нужно было закупить новое оборудование для кухни (электроприборы, печи, холодильники), сделать ремонт и заменить всю электрику, - отметила директор турбазы Светлана Горюнова.

Институты развития бизнеса в регионе работают в связке

Фото Александр Деев

«Дикая Сибирь» - единственный в России производитель охлажденных пасты и пюре из диких ягод. В ноябре генеральный директор компании Александр Деев получил в Фонде микрокредитования деньги на развитие бизнеса, чтобы купить новое оборудование, а также сырье - собранную в Иркутской области чернику, бруснику, клюкву, клубнику, смородину, голубику.

Охлажденные пюре из девяти лесных сибирских ягод приобретают рестораны, крупные компании, частные лица.

- Мы получили заём под поручительство Иркутского областного гарантийного фонда. Важно, что институты развития бизнеса в регионе работают в связке, - отметил Александр Деев.