Пришли мне свои фото в голом виде: сибиряка осудили за интимную переписку с подростком

То что их сын, которому еще нет и 16 лет ведет в соцсетях интимную переписку, родители школьника из Усолья-Сибирского, заметили случайно. Открыв сообщения, мать с отцом увидели, что неизвестная девушка-подросток мало того, что присылает свои откровенные снимки, так еще и просит отправить ей фотографии обнаженной маленькой сестры мальчика. После этого, взрослые сразу отправились писать заявление в полицию.

Вычислить «развратницу» сыщикам труда не составило. Правда, оказалось, что школьнику писала вовсе не девушка, а взрослый мужчина. Он зарегистрировался в сети под вымышленным женским именем, закачал фотографий из Интернета, и познакомился с мальчиком из Усолья. Во время следствия, мужчина признался, что сделал он это все для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Правда, при этом добавил, что встречаться со школьником в реальной жизни не собирался.

- Такие преступления относятся к категории небольшой тяжести, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – За них даже не назначают наказания в виде лишения свободы.

Вот и усольчанину удалось избежать тюремного заключения. Суд учел его признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья, и приговорил его к 300 часам обязательных работ. Кроме того, суд рассмотрит гражданский иск родителей мальчика о взыскании морального ущерба в 500 тысяч рублей.

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