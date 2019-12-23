Парковки на Новый год в сквере Кирова: где можно оставить автомобили

Новогодние гуляния в Иркутске - в самом разгаре. Главные события разворачиваются в сквере имени Кирова. После открытия городской елки, которое состоялось в субботу, 21 декабря, площадь не пустует. Наоборот! Резиденция Деда Мороза, ледовый городок, горки. На время праздников, до 8 января, вдоль проезжей части на улицах Ленина и Сухэ-Батора вокруг сквера запрещено парковать автомобили.

- В этих точках и так нельзя оставлять машины, но в праздники за нарушителями - особо строгий контроль из антитеррористических соображений, - поясняют в администрации Иркутска. - Вокруг сквера в новогодние дни дежурят экипажи ГИБДД. Они направляют водителей туда, где можно притормозить. Например, разрешается ставить автомобили на парковке возле здания областного правительства по улице Ленина 1а и по улице Ленина, 14б.

Кстати, на этой парковке запретят останавливаться в Новый год, 31 декабря. Дело в том, что с этой точки будут запускать праздничный салют. Но где тогда припарковаться? Ведь многие иркутяне приедут на гуляния в сквер Кирова на своих авто. Так вот, оставить машины можно возле въезда на Глазковский мост или возле ТЦ «Фортуна». Поэтому лучше заранее продумайте маршрут и приезжайте на новогодний праздник пораньше, пока есть свободные места для машин. А лучше всего – оставьте их в гаражах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на продажу алкоголя: во время новогодних мероприятий в Иркутске нельзя будет купить спиртное

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске с 20 декабря по 7 января в тех местах, где проводятся елки, концерты, конкурсы (подробности)