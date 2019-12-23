2019-12-23T11:20:27+03:00
Авто

Парковки на Новый год в сквере Кирова: где можно оставить автомобили

До 8 января останавливаться вдоль проезжей части нельзя
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Парковки на Новый год в сквере Кирова: где можно оставить автомобилиПарковки на Новый год в сквере Кирова: где можно оставить автомобилиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Новогодние гуляния в Иркутске - в самом разгаре. Главные события разворачиваются в сквере имени Кирова. После открытия городской елки, которое состоялось в субботу, 21 декабря, площадь не пустует. Наоборот! Резиденция Деда Мороза, ледовый городок, горки. На время праздников, до 8 января, вдоль проезжей части на улицах Ленина и Сухэ-Батора вокруг сквера запрещено парковать автомобили.

- В этих точках и так нельзя оставлять машины, но в праздники за нарушителями - особо строгий контроль из антитеррористических соображений, - поясняют в администрации Иркутска. - Вокруг сквера в новогодние дни дежурят экипажи ГИБДД. Они направляют водителей туда, где можно притормозить. Например, разрешается ставить автомобили на парковке возле здания областного правительства по улице Ленина 1а и по улице Ленина, 14б.

Кстати, на этой парковке запретят останавливаться в Новый год, 31 декабря. Дело в том, что с этой точки будут запускать праздничный салют. Но где тогда припарковаться? Ведь многие иркутяне приедут на гуляния в сквер Кирова на своих авто. Так вот, оставить машины можно возле въезда на Глазковский мост или возле ТЦ «Фортуна». Поэтому лучше заранее продумайте маршрут и приезжайте на новогодний праздник пораньше, пока есть свободные места для машин. А лучше всего – оставьте их в гаражах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на продажу алкоголя: во время новогодних мероприятий в Иркутске нельзя будет купить спиртное

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске с 20 декабря по 7 января в тех местах, где проводятся елки, концерты, конкурсы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские
Символ уходящего года - микропиг по кличке Ява - стал новогодним подарком для Иркутского зоопарка
Иркутская область попала в середину рейтинга закредитованности регионов России
5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске
Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку
Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект в Иркутске, в котором может принять участие каждый
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме