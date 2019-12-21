Трое рабочих погибли при обвале грунта в Тулуне

Трагедией закончились земляные работы вечером, 20 декабря на улице Песочная в Тулуне. Во время рытья земляной траншеи, прямо на рабочих внезапно обвалился грунт.

- На месте погибли три человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Еще двое пострадали и с различными травмами доставлены в больницу. Погибшие и раненые являются работниками субподрядной организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие смерть двух и более лиц».

Сейчас место трагедии осматривают следователи, которые также допрашивают очевидцев. Назначены судмедэкспертизы. Точные причины произошедшего выясняются. Добавим, что по предварительным данным, по адресу, где произошел обвал грунта, находится детский дом, пострадавший во время летнего наводнения.

Напомним, что из-за стихии, которая обрушилась на Иркутскую область летом 2019, подтопленными оказались 8 районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, и Заларинский. Вода пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести.