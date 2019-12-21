Двое полицейских из Бурятии задержаны за убийство двух школьниц 17-летней давности

Громкое задержание в Бурятии. В Кабанском районе захлопнулись наручники на руках действующего полицейского и одного бывшего сотрудника МВД, которых обвиняют в убийстве двух школьниц в далеком 2002 году.

Это преступление, которое было совершено 10 августа 2002 года в 4 километрах от автодороги «Иркутск-Чита», не было раскрыто до сих пор. В тот день вообще ничего не предвещало беды. Два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками 17 и 18 лет приехали отдохнуть в местность «Клюквенная падь». Там компания устроила застолье с алкоголем. Во время посиделок, между уже пьяными милиционерами и девушками произошла ссора. Мужчины в погонах, вместо того, чтобы уладить конфликт на словах, схватились за топоры, и несколько раз ударили девушек по голове. Те скончались на месте. Затем изверги спрятали тела неподалеку, и скрылись. Нашли погибших только 26 августа того же года.

По факту убийства вскоре было возбуждено уголовное дело. Но, ни по горячим следам, ни спустя месяцы, и даже годы, выйти на след убийц не удавалось. А недавно в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии появилось новое следственное отделение, в которое вошли самые опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Они еще на несколько раз тщательно и внимательно изучили дело об убийстве в августе 2002-го, и обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили СК и УФСБ Бурятии выйти на след убийц. Как именно? Пока это держится в тайне. Зато точно известно, что задержанные – сотрудники МВД. Один – бывший, который сейчас является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности. А второй – до сих пор спокойно служит в том же отделе, что и в 2002 году.

- Им предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Дожидаться суда они будут под стражей.

Добавим, что сейчас выясняется полная картина преступления, собираются все доказательства. Также, проверяются версии о причастности к преступлению еще ряда полицейских. По неподтвержденной пока информации, среди подозреваемых может быть действующий высокопоставленный полицейский.

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