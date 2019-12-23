Смелые идеи, оригинальные проекты: бизнес развивается благодаря государственной поддержке

В этом году через фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» прошло около 2000 бизнесменов. За 11 месяцев 2019-го было организовано 86 образовательных мероприятий по 26 направлениям почти в 30 муниципальных образованиях Иркутской области: в Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Черемхове, Железногорске-Илимском, Байкальске, Шелехове, Ангарске, Братске, Зиме, Иркутске, Свирске, а также в Балаганском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Качугском, Куйтунском, Нижнеудинском, Ольхонском, Слюдянском, Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Чунском, Баяндаевском, Боханском, Осинском и Эхирит-Булагатском районах.

Как отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области», в этом году более 60 предпринимателей региона также приняли участие в различных выставках, включая зарубежные.

Напомним, что фонд работает в Приангарье с 2013 года. Постепенно, с развитием федеральной программы помощи бизнесу, его структура расширялась. Сегодня в составе несколько центров: поддержки предпринимательства, кластерного развития, инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний, поддержки экспорта.

Фонд оказывает информационные и образовательные услуги. Обратившись к его специалистам, можно получить консультации по различным аспектам предпринимательской деятельности: по бухучету, финансовым, юридическим вопросам и т.д.

В 2018 году на базе фонда ЦПП был создан Центр поддержки экспорта. С этого момента он оказал те или иные услуги более 300 представителям бизнеса региона. Общая сумма заключенных контрактов с зарубежными партнерами составила 2,7 млн долларов.

Центр содействует в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области на международных электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Ebay, Europages и других. Это дает колоссальные возможности для развития бизнеса.

- Мы заинтересованы в хорошем самочувствии бизнеса. Чем выше уровень развития предпринимательства, тем больше вклад в валовой региональной продукт и экономику области в целом, - подчеркнула Наталья Давыдова.

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» организует и проводит множество образовательных мероприятий в разных районах Приангарья. Его структурные подразделения оказывают услуги по самым различным направлениям - от консультаций и помощи в составлении бизнес-планов до вывода продукции на зарубежные рынки.

Благодаря такой помощи в регионе реализуются самые смелые идеи, а интересные и перспективные проекты получают развитие.

От консультации до создания кластера легкой промышленности

Евгения Шишмарева - дизайнер одежды. Более шести лет она обучает искусству шитья всех желающих. В этом году Евгения основала самый масштабный в Сибири творческий коворкинг «Швейный холл». При этом по проектному наполнению и идейному содержанию аналогов ему нет в России.

Коворкинг разместился в одном из цехов полузаброшенной фабрики «Узоры», где когда-то шили флаги. Идея была в том, чтобы создать место, где все желающие отточить навыки шитья или выполнить какие-то заказы клиентов, могли делать это на одной оборудованной всем необходимым площадке.

- У меня и бабушка шила, и мама. Я с детства смотрела, как это делается, запоминала. Кроме того, я всегда была хорошо и нарядно одета. В суровые 1990-е из старых вещей рождались красивые платья, которые я с удовольствием носила. Именно поэтому выбрала профессию портнихи. Родные были против, хотели, чтобы получила высшее образование. Я окончила университет, но судьба все-таки распорядилась так, что я начала заниматься любимым делом, и из этого вышло уже много красивого и интересного, - рассказала Евгения Шишмарева.

Запустив проект в тестовом режиме, его идейная вдохновительница пошла на конференцию по бизнесу, чтобы прояснить для себя некоторые вопросы. Там она познакомилась с представителями институтов поддержки региона и уже на следующий день получала консультации в Фонде поддержки предпринимательства Иркутской области. После этого записалась на обучающую программу «Байкальский бизнес-лифт. Трансформация и развитие бизнеса». По окончании Евгения получила документ о дополнительном образовании по направлению «Эффективный руководитель», затем начала применять полученные знания на практике.

Коворкинг «Швейный холл» открыт с сентября 2019 года. Здесь развивается 15 направлений: швейное дело, вязание, рукоделие, флористика, первая медицинская помощь, финансовая грамотность и многое другое. Специалистами разработано свыше 70 мастер-классов как для взрослых, так и для детей.

Евгения Шишмарева, основатель творческого коворкинга «Швейный холл». Фото: Личный архив

Одно из помещений бывшего цеха отведено под учебный класс, где проводятся различные курсы. В основной же части пространства установлено профессиональное оборудование, с помощью которого можно создавать одежду фабричного качества.

Участники проекта покупают абонемент на час, на день, неделю, месяц и работают в свое удовольствие. Здесь же можно приобрести нужную фурнитуру, посмотреть ткани. Есть также фотозона, место для отдыха и чаепития.

Оценив перспективность проекта, Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области продолжил оказывать помощь новому бизнесу. Коворкинг вошел в состав кластера легкой промышленности региона и станет базой для обучения специалистов.

Также в коворкинге прошла встреча в деловом формате с Лукой Джеримондо, владельцем двух швейных фабрик в Италии, где, в том числе, отшивают первую линию Yves Saint Laurent. А в рамках индустриальной конференции «Стратегия 38», которая состоялась в Иркутске в конце ноября 2019 года, прошел модный показ работ иркутских дизайнеров, в организации которого тоже принял участие «Швейный холл».

На этой же конференции речь шла о создании ресурсного центра легкой промышленности России Fashion Hub, на который иркутский творческий коворкинг возлагает большие надежды.

Беляевскими граблями заинтересовались в Монголии

Сергей Беляев в 1996 году организовал в Усть-Орде предприятие по производству конных саней, телег и повозок. В 2000-м начал производить сеноуборочные грабли «Беляевские», в 2007-м - модернизированные грабли-ворошилки трех видов, а в 2015-м приступил к выпуску прицепов «Колхозник» для мини-тракторов грузоподъемностью 1,5 тонны, которые незаменимы для сельского труженика и не имеют аналогов в России. Разработка новых видов техники идет постоянно.

Продукция предприятия пользуется большим спросом не только в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас, благодаря поддержке входящего в структуру ФПП Иркутской области Центра поддержки экспорта, ею заинтересовались в Монголии. В 2019 году Сергей Беляев представил производимое им сельскохозяйственное оборудование на международной многоотраслевой выставке в Улан-Баторе. Достигнуты предварительные договоренности о поставках.

Сергей Беляев, изобретатель и производитель сельхозоборудования. Фото: Личный архив

На сегодняшний день Беляев является единственным производителем подобной техники за Уралом. Немаловажно и то, что его приспособления для уборки сена дружат с любым видом транспорта - от лошади до трактора. При этом изобретенная сибирским умельцем техника в разы дешевле зарубежных аналогов. Сергей Беляев надеется, что получит поддержку для ее продвижения на рынке.

Сейчас около 30% всего сельхозоборудования, производимого в Иркутской области, отправляется в Бурятию. Оставшаяся часть распределяется межу предприятиями Приангарья, Забайкальского и Красноярского краев, Хакасии.

Во взаимодействии с Центром поддержки экспорта Сергей Беляев планирует принять участие в специализированной выставке в Казахстане. Изобретатель и производитель надеется, что там его техника будет востребована.

Аксессуары для автомобилей из Иркутска любят в Европе, Японии и Австралии

В Иркутске работает уникальное производственное предприятие «СА Пластик», которое может похвастаться новейшими технологиями и оборудованием, собственным конструкторским бюро, отлаженной системой логистики, квалифицированными специалистами высокого уровня в области производства и продаж.

Под брендом CA Plastic выпускаются дефлекторы капота, предназначенные для защиты от механических повреждений лакокрасочного покрытия передней части автомобиля, ветровики дверей и люка, защита фар, зеркальный пластик Mirror Plast.

Как рассказал Владимир Кононов, директор ООО «СА Пластик», на сегодняшний день предприятие предлагает самый широкий ассортимент дефлекторов в мире - более чем на 1400 моделей автомобилей. При этом каждый месяц специалисты разрабатывают и запускают в производство от 10 до 30 новинок.

Дефлекторы «СА Пластик» пользуются большой популярностью среди покупателей благодаря оптимальному сочетанию конкурентоспособной цены и высочайшего качества, а также своей имиджевой составляющей, достигнутой различными модификациями, в том числе новейшими дизайнерскими и цветовыми решениями.

Владимир Кононов, директор ООО «СА Пластик». Фото: Личный архив

Продукция «СА Пластик» успешно реализуется на всей территории Российской Федерации и за рубежом через широкую сеть своих официальных дилеров и в дилерских центрах мировых автомобильных брендов.

Основная цель компании - обеспечение российского и зарубежного рынка высококачественными автомобильными аксессуарами.

- Это инновационное производство. Ассортимент - более 14 тысяч видов продукции. Моду мы задавали сами. Сегодня на производстве работает более 70 человек. Продукция вышла на европейский рынок, экспортируется в Австралию, Японию и другие страны, - отметил Владимир Кононов.

Все началось в середине 1990-х, когда с автозапчастями имелись проблемы, а разбитую фару нужно было восстанавливать. Появилась идея сделать это с помощью пластика. С того момента образовалось хобби, которое переросло в бизнес.

В 2019 году при поддержке фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» предприятие представило свою продукцию на выставке во Вьетнаме.

Также «СА Пластик» вступил в программу по выращиванию предпринимателей, получил инженерные услуги и по финансовому аудиту предприятия. Ранее, в 2018 году, компании предоставлялись маркетинговые услуги, а также по доработке фирменного стиля и продвижению в соцсетях, технологическому аудиту.

- С представителями Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области мы волею судьбы встретились на каком-то мероприятии, - рассказал Владимир Кононов. - Сначала я не поверил, что инструменты поддержки работают, но началось взаимодействие, и я понял, что все реально и действительно существует.

Фонд многие услуги предоставляет бесплатно. Здесь есть широкий круг специалистов, которые всегда готовы проконсультировать по самым разным вопросам.

Получить бесплатную консультацию по мерам государственной поддержки предпринимателей можно в фонде «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» по адресу:

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, оф. 421

Тел. +7 (3952) 43-64-54

Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru

Сайт: irk-cpp.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть бизнес процветает

Уважаемые предприниматели и все жители Иркутской области!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Пусть 2020 год будет насыщен новыми планами, хорошими новостями, финансовыми успехами и творческими идеями! В прошедшем году был реализован широкий комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в Иркутской области. Успешное развитие малого и среднего бизнеса и в дальнейшем является стратегическим приоритетом.

В наступающем 2020 году хочется пожелать множества интересных идей, новых свершений, роста и процветания бизнесу. Благодаря комплексной системе и развитой инфраструктуре поддержки число предпринимателей в нашем регионе растет, увеличивается объем инвестиций, а значит, развивается бизнес. Мы рады дать возможность предпринимателям постоянно учиться, повышать грамотность и финансовую культуру. Пусть бизнес процветает и пусть каждому предпринимателю в его делах сопутствуют стабильность и удача. Надеемся, что грядущий год станет периодом продолжения этих позитивных тенденций.

Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области».