2019-12-24T05:34:34+03:00
Происшествия

Стажер полиции спас семью на пожаре в Иркутской области

Алексей Ярцев случайно заметил горящий дом, проезжая мимо [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Стажер полиции спас семью на пожаре в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Стажер полиции спас семью на пожаре в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Густой черный дым, который валил из окна частного дома, стажер полиции Алексей Ярцев из Аларского заметил, когда проезжал по деревне Омулевка. Мужчина сразу нажал по тормозам, выбежал из салона автомобиля, и побежал в ограду. Открыв дверь на веранду дома, Алексей увидел, что на полу лежат и теряют сознание муж с женой.

- Я поочередно вытащил их на улицу, и оттащил подальше от горящего дома, - рассказывает Алексей Ярцев. – Затем вызвал пожарных и скорую помощь.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Дом сгорел практически полностью. Зато спасены оказались хозяева. Врачи отметили, что, если бы мужчину и женщину не вытащили из задымленного помещения, они бы задохнулись через несколько минут. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ну а стажера-участкового теперь ждет похвала от начальства. Руководство МВД Иркутской области намерено поощрить Алексея за его неравнодушие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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