Стажер полиции спас семью на пожаре в Иркутской области
Густой черный дым, который валил из окна частного дома, стажер полиции Алексей Ярцев из Аларского заметил, когда проезжал по деревне Омулевка. Мужчина сразу нажал по тормозам, выбежал из салона автомобиля, и побежал в ограду. Открыв дверь на веранду дома, Алексей увидел, что на полу лежат и теряют сознание муж с женой.
- Я поочередно вытащил их на улицу, и оттащил подальше от горящего дома, - рассказывает Алексей Ярцев. – Затем вызвал пожарных и скорую помощь.
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Дом сгорел практически полностью. Зато спасены оказались хозяева. Врачи отметили, что, если бы мужчину и женщину не вытащили из задымленного помещения, они бы задохнулись через несколько минут. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ну а стажера-участкового теперь ждет похвала от начальства. Руководство МВД Иркутской области намерено поощрить Алексея за его неравнодушие.
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ИСТОЧНИК KP.RU