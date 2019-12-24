2019-12-24T13:28:10+03:00
Общество

«Директора сюда»: глава Бурятии Алексей Цыденов отчитал водителя, курившего в салоне школьного автобуса

Алексей Цыденов заметил водителя с сигаретой, когда раздавал ключи от новых микроавтобусов [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Алексей Цыденов. Фото: "ИНТЕРЕСНАЯ БУРЯТИЯ"Алексей Цыденов. Фото: "ИНТЕРЕСНАЯ БУРЯТИЯ"
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Небольшим скандалом закончилось вручение 30 новых микроавтобусов школам Улан-Удэ. 24 декабря, чтобы лично передать ключи от свеженьких автомобилей, в одно из учебных заведений приехал глава Бурятии Алексей Цыденов. Когда руководитель республики под прицелом видеокамер решил зайти в автобус, чтобы оценить салон, в котором еще даже не успели снять пленку с сидений, то вместо запаха новой машины, которая недавно сошла с конвейера, почувствовал резкий запах дыма от сигарет. Повернувшись в сторону водителя, Алексей Цыденов увидел, что тот как ни в чем не бывало, сидит и докуривает сигарету.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитал водителя, который курил в салоне школьного автобуса.Видео: "ИНТЕРЕСНАЯ БУРЯТИЯ"

- В машине не курите! Это школьный автобус! – тут же возмутился глава Бурятии. Что ответил водитель расслышать на видео трудно. Но судя по всему, он попытался оправдаться и сказал, что дымит в открытое окно. Но этим ответом, он еще больше разозлил Алексея Цыденова.

- Какая разница, - продолжил глава. – Пропахнет же ведь все. Кто директор школы? Директора сюда! Он почему курит в машине?

Еще пара секунд, и водитель получал нагоняй от директора, которая тут же буквально запрыгнула в салон микроавтобуса. Правда, на этом видео обрывается. Поэтому чем закончилась эта история, пока неизвестно. Ясно одно, курить за рулем водителю теперь вряд ли когда нибудь захочется. А быть может он и вовсе завяжет с этой вредной привычкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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