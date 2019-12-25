2019-12-25T11:40:02+03:00
Происшествия

Как после бомбежки: вандалы ночью разбили BMW жителю Иркутска

Автомобиль BMW 3-й серии остался без стекол и фар [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Как после бомбежки: вандалы ночью разбили BMW жителю Иркутска. Фото: "ДТП 38RUS"Как после бомбежки: вандалы ночью разбили BMW жителю Иркутска. Фото: "ДТП 38RUS"
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Картину, которая может присниться только в страшном сне, увидел житель Иркутска, утром выйдя из подъезда, и взглянув на свой автомобиль BMW 3-й серии. Немецкий седан, припаркованный во дворе дома по улице Александра Невского, выглядел так, как будто ночью он подвергся бомбежке или артобстрелу. В машине были выбиты абсолютно все стекла и фары. При этом сам кузов авто вандалы, которые, судя по всему ночью «поработали» битами, не тронули. Разбили только одно боковое зеркало. Двери, крыша, капот и багажник BMW остался целым. Не тронули хулиганы и колеса.

Вандалы ночью разбили BMW жителя Иркутска.Видео: "Инцидент Иркутск"

Кому и зачем понадобилось разбивать машину, пока неизвестно. В соцсетях, куда соседи владельца седана скинули фото и видео разгромленного BMW, подписчики выдвигают свои версии случившегося. Одни считают, что это могла быть месть бывшей девушки. Другие думают, что таким образом владельца «немца» могли проучить за неправильную парковку во дворе. Третьи просто шутят, что водитель неудачно чихнул в непрогретом салоне. При этом, большинство иркутян подобный поступок осудили, считая, что портить чужое имущество не стоило бы даже в случае личностного конфликта. Машина вообще не причем – пишут горожане.

Фото: "ДТП 38RUS"

Фото: "ДТП 38RUS"

Почему владелец BMW, который уже подсчитывает ущерб, не услышал ночью сигнализацию, и собирается ли он писать заявление в полицию, пока остается загадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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